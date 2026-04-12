ショコラティエ パレドオールの母の日♡ローズ香る限定クッキー缶

特別な想いを込めた贈り物に♡ショコラティエ パレドオールから、母の日にぴったりの華やかなスイーツとギフトアイテムが登場しました。ローズの香りを閉じ込めたクッキー缶をはじめ、日常を彩るオリジナルグッズやドリンクまで幅広くラインナップ。大切な人への感謝の気持ちを、上質なひと品で届けてみてください♪

限定クッキー缶で華やかに♡

「フール セック パレドオール ロゼ」は160g入りで4,050円（税込）。

ローズが香るハート型クッキーを中心に、自家製カカオパウダーやカカオニブを使用した多彩な焼き菓子を詰め合わせています。

販売は2026年4月17日（金）から。

見た目も華やかで、母の日ギフトにぴったりの一品です。

※数量限定品の為、なくなり次第終了いたします。

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グッズ＆ドリンクも充実

オリジナルグッズは「マグカップ」（3,300円税込）、「トートバッグ（小）」（3,080円税込）、「トートバッグ（大）」（2,200円税込）。

さらにドリンクは「オリジナルブレンドコーヒー」（1,458円税込／単品292円）、「Bean to cocoa BOX」（1,600円税込）、「ダージリンティー」（1,782円税込）を展開。

スイーツと組み合わせて、特別感のあるギフトに仕上げるのもおすすめです。

販売店舗＆ポイント

販売は東京店・銀座店・大阪店・清里店・青山店およびオンラインショップで実施。

商品はすべて職人が丁寧に手作りしているため、数量に限りがあります。確実に購入したい場合は事前予約がおすすめです。

想いを届ける上質ギフト

ショコラティエ パレドオールの母の日アイテムは、味わいはもちろん見た目にもこだわった特別なギフト♡日常を少し豊かにしてくれるアイテムが揃っています。

大切な人へ感謝を伝えるひとときに、心を込めた贈り物としてぜひ選んでみてください♪