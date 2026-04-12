フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「歴代日本代表がＷ杯のスゴさを語りまくりＳＰ」。元サッカー日本代表の豪華メンバーをゲストに招き、Ｗ杯にまつわるトークを進行した。

１８歳という若さで代表メンバーへ抜擢された小野伸二氏は、１９９８年から２００２年まで代表監督を務めたフィリップ・トルシエ氏のことを述懐。「通訳までキャラが濃い」と、トルシエ氏の通訳を務めていたフローラン・ダバディー氏のこともあわせて振り返った。

小野氏は「これは結構みんな知ってますよね…。とにかく怒鳴る。最初からね。初日から。もう、威厳を保つじゃないですけど『俺がトルシエ監督だ！』みたいな感じでガーンと来たんですよ。で、怒鳴るんですけど。それだけで終わればいいんですけど、通訳がまた同じように怒鳴る…」と苦笑。

屈強なＣＢとして活躍した中澤佑二氏も「ダバディーの声がデカいんだよ！」と苦笑。小野氏は「たぶん、トルシエ監督はダバディーに『同じような感情を込めて言え』と言ってると思うんですけど。トルシエ監督にまず怒鳴られる。で、今度、また日本語で怒鳴られる。二度、怒鳴られてるという…。なんで？って」と笑わせた。

日本人初のプレミアリーグ出場を果たした稲本潤一氏は「（トルシエ監督は）一言、二言しかしゃべってないのに、ダバディーが自分の言葉を乗せて、より長くしゃべる…」と指摘し、浜田を爆笑させた。

サッカー通の芸人として知られるペナルティ・ヒデは「ご本人に聞いたんです。ダバディーさん。今だから言えるけども、最後の方、練習の時、８割アドリブって言ってました」と笑わせた。

中澤氏は「トルシエ監督って、まず見せしめとしてチーム内の怒られ役を作るんですよ。『自分が強いぞ』と。その怒られ役が僕だったんですね。当時。（トルシエ氏から）『お前は、なぜ、そんなに下手なんだ？そんなに下手だったら足を手術しろ』と。みんなの前で言われたんです。めちゃくちゃ怒られたんですよ。今ならヤバいことなんですけど…」と苦笑した。

小野氏が「ちょっと待って！でも、これダバディーが言ってるかも…」と指摘すると、中澤氏は爆笑しながら「ダバディー！お前！８割乗っけるな！」とカメラ目線で絶叫して笑わせていた。