ラグビーリーグワン1部の横浜は12日、南アフリカ代表で19、23年W杯2連覇に貢献したSHファフ・デクラーク（34）が、今季限りで退団すると発表した。デクラークは22年に入団し、初年度の22〜23年シーズンには過去最高となる横浜の3位躍進をけん引した。

デクラークはチームを通じ、「横浜キヤノンイーグルスで過ごした時間を振り返ると、胸がいっぱいになります。日本に到着したその瞬間から、私は本当に特別なものの一部として迎え入れていただきました。すべてのことに感謝します。本当に光栄でした」などとコメント。4シーズンを過ごした横浜への愛着を示した。

南アフリカ北東部のトランスバール州出身のデクラークは、州代表やスーパーラグビーでの活躍を経て、16年に初の南ア代表入り。19年W杯日本大会には正SHとして臨むと、卓越した戦術眼と闘志あふれるプレーで活躍。準々決勝では日本、決勝ではイングランドを破って07年大会以来の優勝に貢献。23年W杯フランス大会でも2連覇へと導いた。

リーグワンでもトレードマークの肩に掛かる金髪と、攻守に献身的なプレーで横浜のみならず日本のラグビーファンを魅了し続けたデクラーク。チームが12チーム中11位と低迷する今季開幕前には、シーズン終了後の退団と欧州への移籍が取り沙汰されていた。

▽デクラークのコメント全文

横浜キヤノンイーグルスで過ごした時間を振り返ると、胸がいっぱいになります。日本に到着したその瞬間から、私は本当に特別なものの一部として迎え入れていただきました。このクラブは、単なるチーム以上の存在―まさに家族です。チームのカルチャー、プロフェッショナリズム、そしてジャージを背負うことへの皆さんの誇り、そのすべてが毎日を素晴らしい経験にしてくれました。

サポーターの皆さん、ありがとう。皆さんの情熱とサポートを感じられなかった瞬間は一度もありません。ホストゲームでもビジターゲームでも、常に私たちを奮い立たせる雰囲気を作ってくださり、このクラブでプレーすることを、かけがえのないものにしてくれました。

チームメイト、そしてスタッフの皆さん。一緒に築いてきた友情と思い出に、心から感謝しています。特別な人たちの集まりのなかで、私はその一員として多くを学ぶことができました。

日本は、私にとって心から大切な場所になりました。横浜キヤノンイーグルスに関わるすべての方々への敬

意と感謝の気持ちを胸に、このチームを離れます。

すべてのことに感謝します。本当に光栄でした。