◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））

ウー・チャイエンが昨年の大王製紙エリエール・レディース以来の日本ツアー2勝目を挙げた。

首位で最終日をスタートしながら、前半で一つスコアを落としトップから後退。だが11番で第2打を1メートルにつけてバーディーを奪いトップに並ぶと、続く12番で5メートルを決めて抜け出した。

「この3日間、同じ組の選手がナイスショットばかりで、それを見て自分も頑張ろうというふうになれて、自分の中でも凄い良いゴルフでした」

初優勝の時との印象の違いを聞かれると「（前回は）ちょっと涙が出ていたんですけど、今日は出ていないです」と言って周囲の笑いを誘った。

今季は開幕から予選落ちが続き、なかなか浮上のきっかけをつかめずにいた。原因はパットの不振。昨年もパットが悩みの種で、グリップの握りを順手からクロウグリップに変えるなど試行錯誤の状態だった。

それが、3週前のVポイント×SMBCレディースからコーチのアドバイスで、パターを長尺に替えところ「リズムが良くなった」と振り返る。

その効果はてきめんだった。この日も要所で大事なパットを決め、16番で4メートル、17番では10メートルをねじ込んで勝利を決定づけた。

日本ツアー3年目。日本語の上達ぶりは目覚ましく、記者会見も通訳なしで対応できるほど流ちょうになった。以前はオンラインの講座で学んでいたが、今はYouTubeで勉強するのが日課だ。

「日本ですごすのが好きですし、楽しいので（日本での生活が）辛いとは思いません。食べ物もおいしいし、みなさんやさしいです」

今季の開幕前は年間ポイントランキングのベスト10内を目標に掲げていた。しかし、この優勝でランクは一気に“圏内”の6位まで駆け上がった。

次の目標を問われると「昨年は（国内）メジャーで成績が良くなかったので、今年はメジャーで良い成績を出せるように頑張ります」と決意を新たにしていた。