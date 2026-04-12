競技ＰＲ役に「特等席で選手の活躍見られ幸せ」

自転車ロードレースのアステモ宇都宮ブリッツェンのエースとして活躍し、チームに数々の勝利をもたらした小野寺玲さん（３０）が血液の難病で昨年現役を引退し、４月から会社員としての再スタートを切った。

今後も自転車競技のＰＲ活動を続けるといい、「第二の人生を豊かにしていきたい」と意気込んでいる。（後藤あやめ）

小学生の頃から自転車にのめり込んだ小野寺さんは自転車競技部のある作新学院高を経て、２０１４年にプロデビューした。１６年からはブリッツェンに所属。２１年にはチームを国内プロツアー優勝に導き、翌年には個人総合優勝も果たした。ラストスパートで抜きんでた速度をみせる走りが持ち味で、「オノデライダー」の愛称でファンから親しまれた。

順風満帆な選手生活に異変が訪れたのは「ヴィクトワール広島」（広島県）に移籍した２４年。海外遠征中に胃腸炎に罹患（りかん）し、１週間ほど療養したが、復帰後もなぜか疲れやすく、思うように体が動かなくなった。「早くコンディションを戻さないと」。焦る気持ちとは裏腹に次第にレースで結果を残せなくなり、移籍から１年たたずしてチームから契約終了を言い渡された。

医師から「血液検査で異常な数値がある」と言われた。精密検査の結果、告げられた病名は「再生不良性貧血」。骨髄の機能が低下することで血液中の白血球などが減少する病気で、疲労や息切れの症状が特徴の国指定難病だった。

持久力が求められる自転車競技選手にとって病気の発覚は引退宣告に等しかった。わずかな望みをかけて古巣のブリッツェン、広瀬佳正ゼネラルマネジャー（ＧＭ）に相談した。「チームの顔として貢献してくれた玲を助けたい」と直談判した選手がいたことも追い風となり、チーム運営会社の仕事も担うことで復帰がかなった。２５年１月にチームに合流し、８月末に三重県で開催される「シマノ鈴鹿ロード」を目標に定めた。

「満足のいく結果が出れば現役続行。駄目なら引退」。悲壮な覚悟を胸に臨んだレースの結果は１５６人中３３位。優勝経験もあるレースだっただけに、全盛期とのギャップに打ちひしがれた。「病気が治ればまた走れるかもしれない」との迷いもあったが、生活を考え引退を決意した。「プロとしての夢は達成できた。幸せな１２年間だった」とかみしめる。

チームとの契約は昨年末で終了。４月から自動車開発をサポートする企業に就職し、会社員として働き始めた。「全く違う自分に変わるために挑戦したい」とあえて自転車とは関係のない会社を選んだという。しかし、競技から完全に離れるわけではない。「今後も自転車競技を盛り上げてほしい」というチームの意向で、イベント参加などの形で自転車競技やチームの魅力を伝えていくことになった。

会社員としての生活が始まった直後の今月４、５日には早速、県内で相次いで開催されたレースで会場向けの解説を担当した。５日のレースではブリッツェンが優勝。かつてのチームメート、岡篤志選手とゴール直後に握手を交わす場面もあり、「選手の活躍を特等席で見られたことを幸せに思う」と笑顔を見せた。

「楽しむ姿を見せることで、自転車に興味を持ってもらえる存在になりたい」と小野寺さん。次なる目標に向け、走り始めた。