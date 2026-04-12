「ボクシング・８回戦」（１２日、錦秀会住吉区民センター）

東洋太平洋バンタム級１２位の中山慧大（２３）＝六島＝が５回１分５７秒ＫＯで同級８位のジェルウィン・アシロ（２５）＝フィリピン＝に完勝し、デビュー４連勝（４ＫＯ）を飾った。

六島ジム期待の中山が難敵を見事に攻略した。アシロは２４年１０月に那須川天心（帝拳）と対戦し、判定まで粘った選手。那須川がＫＯできなかった相手を、５回に２度倒して存在をアピールした。

初回にアシロの強烈な左フックを浴びたが、ひるまずに対応。ガードを固めてプレッシャーをかけ、ボディー攻撃も交えて逆襲。５回に左フックで先制のダウンを奪い、最後は左フックで効かせて右で倒した。「今回は倒そうと思って練習してきて、予定通り倒せて良かった」と手応えを語った。

佐賀県唐津市出身で、東洋大時代の２３年に全日本選手権フェザー級を制し、昨年４月にプロ転向。元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田凌佑に続く六島ジム期待の逸材に、枝川孝会長は「最高でした。天心超えやな」とＫＯ勝利をたたえた。

これでデビューから４連続ＫＯ勝利。中山は「バンタム級で何らかのタイトルを取りたい」と目標を置く。枝川会長も「次にでもやらせたい。挑戦を受けてくれる王者がいたら、敵地でも行きます」と宣言した。