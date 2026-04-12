【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 天然の涼しい場所がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、自然の中の心地よい場所から、大人として大切な習慣、そして体の重要な部位まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□げ
じ□□んり
□□んせつ
ヒント：日差しを遮る木の下の場所や、健康などを自ら律すること、そして足の付け根にある重要な骨のつなぎ目を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こか」を入れると、次のようになります。
こかげ（木陰）
じこかんり（自己管理）
こかんせつ（股関節）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、場所を表す言葉、行動を表す言葉、そして体のパーツが並んでいました。一見つながりのない言葉でも、音の響きを頼りに共通点を探し出すことで、脳の検索能力が効率よく鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、自然の中の心地よい場所から、大人として大切な習慣、そして体の重要な部位まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じ□□んり
□□んせつ
ヒント：日差しを遮る木の下の場所や、健康などを自ら律すること、そして足の付け根にある重要な骨のつなぎ目を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：こか正解は「こか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こか」を入れると、次のようになります。
こかげ（木陰）
じこかんり（自己管理）
こかんせつ（股関節）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、場所を表す言葉、行動を表す言葉、そして体のパーツが並んでいました。一見つながりのない言葉でも、音の響きを頼りに共通点を探し出すことで、脳の検索能力が効率よく鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)