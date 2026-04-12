なぜイタリアはW杯３大会連続で予選敗退に終わったのか 名将カペッロは“３度目の凋落”を予見「対人守備のスペシャリストが存在しない」【欧州発】

なぜイタリアはW杯３大会連続で予選敗退に終わったのか 名将カペッロは“３度目の凋落”を予見「対人守備のスペシャリストが存在しない」【欧州発】