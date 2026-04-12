『豊臣兄弟！』第15回 信長、姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙…ついに両軍は対決の時を迎える
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第15回「姉川大合戦」が、19日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
■第15回のあらすじ
信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。