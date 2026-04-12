「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）

日本ハムは２連敗で、勝率５割に逆戻りとなった。

清宮幸は初回の守備を猛省した。２点を先制されてなお１死満塁で、周東のゴロをファンブル。適時失策で先発・有原の足を引っ張った場面を「さすがにあれは捕らなきゃまずいゴロなので」と神妙に振り返った。

有原が前回登板した５日のオリックス戦でも失策を犯していた清宮幸。２試合連続のミスには、さすがに有原からも「気合入れていけ、おまえ」と声が飛んだといい「さすがにやばいなというか。あれぐらいは捕れよって、自分でも本当に思います」と肩を落とした。

ただ、バットで取り返した。直後の攻撃で中前打を放ち、万波の適時打で生還。「僕のミスで失点しちゃったので、本当に打つしかないというか、取り返すすべはないので。切り替えて打席に入っていました」と、集中して結果を出した。初回の攻撃前に声をかけた新庄監督は「硬くなるな！って言って。もう思い切ってやれ！打て！って。そしたら、打ってくれました」と、苦笑いでやりとりを明かしていた。