俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。3月生まれで、20歳を迎える年の1年間が「一番嫌でした」と語った。

MCの「EXIT」兼近大樹から年齢を聞かれた高橋は3月12日に25歳と答え、「とんでもなく早生まれじゃん」と言われると「早生まれです」とうなずいた。

また「同級生との違いみたいなのはあるのか？」と聞かれると「めちゃくちゃあります」と語った。兼近とMCの俳優の満島真之介が2人とも5月生まれと聞くと「最高じゃないですか。高3になればすぐ18歳だし、車の免許も誰よりも先に行ける。そこですよね」と羨ましそうに語った。

さらに「20歳の時は一番嫌でした。あの一年間…」とし、その理由を「飲みに行くこともできないし。夏の誕生日の友達が多くて、みんなで集まっても行くこともできないじゃないですか。入れない」と、1人だけまだ誕生日を迎えておらず19歳だったため、悔しい思いをしたと明かした。

高橋は2019年、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーゼロワン」での飛電或人／仮面ライダーゼロワン役で主演を務め、俳優デビュー。2024年には「交換ウソ日記」で日本アカデミー賞新人俳優賞受賞、2025年のNHK朝ドラ「あんぱん」では辛島健太郎役を演じた。