マンガ収納の正解を発見！大容量なのにすっきり見える【山崎実業・towerシリーズ】の神アイテム
こんにちは！整理収納アドバイザー＆認定講師のかおるこです。
【画像を見る】大量のマンガをすっきり収納！
三つ子含む４人の母をしながら、片づけのセミナーや講座を開催しています。
片づけを体系的に学べる初著書『元小学校の先生が教える いちばんやさしい片づけの授業』（サンクチュアリ出版）が現在3刷重版し、全国の書店やネット書店で好評発売中です。
今日は、マンガのお話です。
みなさんのおうちでは、マンガを読みますか？
我が家の子どもたちは、みんな、マンガが大好きなのですが、マンガってカラフルだから、ごちゃごちゃして見えてしまいがちですよね。
まだマンガの量が少なかった頃は、無印良品の持ち手付帆布長方形バスケットに収納していました。
マンガのタイトルも見えるし、そのまま持ち運ぶこともできて便利です。
※こちら廃盤になってしまっていたようですが、少し前から綿帆布持ち手付ソフトボックスという似ている商品が販売されています。
シンプルで、すっきり見えるデザインも気に入っていたのですが・・
子どもたちが大きくなるにつれマンガをよく読むようになってきたので、バスケットに収まらなくなりました。
そこで、大容量のコミック収納を使うことに。
それがこちら。山崎実業のtowerシリーズ「ハンドル付き隠せるコミックラック」です。
なんとコミックが約114冊も収納できます。
マンガや文庫本専用のラックなので、奥行きが15.6cmのスリム設計仕様。
スペースに無駄がないのであまり場所をとらないのもおすすめポイント。
我が家では2階廊下のデッドスペースに置いています。
持ち手やキャスターが付いているので、気軽に場所を変えることもできるのもありがたいですね。
さらにブックエンドも3個付属しています。
本が少ないときにはこれを使えば倒れずに済みますね。
シンプルなデザインなので、カラフルなマンガをたくさん収納しても、かなりすっきりして見えるのが嬉しい！
裏返せば、中身を隠すことだってできますよ。
マンガの収納で悩んでいる方、是非参考にしてみてくださいね。
作＝かおるこ
【画像を見る】大量のマンガをすっきり収納！
三つ子含む４人の母をしながら、片づけのセミナーや講座を開催しています。
片づけを体系的に学べる初著書『元小学校の先生が教える いちばんやさしい片づけの授業』（サンクチュアリ出版）が現在3刷重版し、全国の書店やネット書店で好評発売中です。
今日は、マンガのお話です。
みなさんのおうちでは、マンガを読みますか？
我が家の子どもたちは、みんな、マンガが大好きなのですが、マンガってカラフルだから、ごちゃごちゃして見えてしまいがちですよね。
まだマンガの量が少なかった頃は、無印良品の持ち手付帆布長方形バスケットに収納していました。
マンガのタイトルも見えるし、そのまま持ち運ぶこともできて便利です。
※こちら廃盤になってしまっていたようですが、少し前から綿帆布持ち手付ソフトボックスという似ている商品が販売されています。
シンプルで、すっきり見えるデザインも気に入っていたのですが・・
子どもたちが大きくなるにつれマンガをよく読むようになってきたので、バスケットに収まらなくなりました。
そこで、大容量のコミック収納を使うことに。
それがこちら。山崎実業のtowerシリーズ「ハンドル付き隠せるコミックラック」です。
なんとコミックが約114冊も収納できます。
マンガや文庫本専用のラックなので、奥行きが15.6cmのスリム設計仕様。
スペースに無駄がないのであまり場所をとらないのもおすすめポイント。
我が家では2階廊下のデッドスペースに置いています。
持ち手やキャスターが付いているので、気軽に場所を変えることもできるのもありがたいですね。
さらにブックエンドも3個付属しています。
本が少ないときにはこれを使えば倒れずに済みますね。
シンプルなデザインなので、カラフルなマンガをたくさん収納しても、かなりすっきりして見えるのが嬉しい！
裏返せば、中身を隠すことだってできますよ。
マンガの収納で悩んでいる方、是非参考にしてみてくださいね。
作＝かおるこ