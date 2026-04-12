時短おしゃれなら“これ一択”！【ZARA】40・50代に似合う「優秀セットアップ」

コーデを考える時間がない忙しい朝でも、きちんと感のある着こなしを作りたい！ そんなときに頼りになるのが「セットアップ」。そこで今回編集部が注目したのは、春夏コーデにぴったりな素材を使用した【ZARA（ザラ）】のブレザー × パンツ。コーデ組みに悩まずともおしゃれに決まり、大人コーデをセンスよく格上げできそうです。

リネン混素材で軽やか & 品よく決まるジャケット

【ZARA】「リネン混ダブルブレストブレザー」\8,590（税込）

リネンレーヨン素材のジャケットは、リネンの通気性のよさとレーヨンの柔らかをいいとこ取りできるのが魅力。ジャケット特有の堅さが控えめで、デイリーにも取り入れやすそうです。Tシャツやキャミソールの上に羽織るだけで、シャレ見えを狙えそう。

リラクシーなのにきちんと見えするリネン混パンツ

【ZARA】「ストレートリネンパンツ」\6,290（税込）

ジャケットとセットアップで着用できる、同素材のパンツです。ゆったりとしたシルエットで脚のラインを拾いにくく、大人の余裕ある雰囲気を楽しめそう。センタープレス入りで縦のラインを強調し、美脚見えにも期待大。セットアップとしてはもちろん、単体でも着まわしの利く一本です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M