現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、福井県敦賀市の「金ヶ崎城」。小一郎たちが命懸けで籠城した山城は、今どうなっているのか？

【写真多数】豊臣兄弟が命がけで籠城戦を…信長軍「最大のピンチ」の舞台となった城の“現在”を一気に見る



信長軍「最大のピンチ」の舞台となった城の現在とは？ 写真＝今泉慎一

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信長軍が最大のピンチを迎えた山城

4月12日放送の『豊臣兄弟！』第14話のタイトルは「絶体絶命！」。1570（元亀元）年の朝倉攻めは、文字通り織田信長の生涯で最大のピンチだった。

信長軍は、朝倉家に蹂躙されていた若狭国を平定し、越前国に東進すると、金ヶ崎城、鶴ヶ城をまたたくまに制圧。序盤は怒涛の進軍だったが、突如として同盟関係にあった浅井長政が謀反。妹・お市を嫁がせていたにもかかわらずだ。

正面には朝倉軍、背後には浅井軍。しかも自身の領内ではなく敵地である。「朝倉をいっちょ揉んでやる」ぐらいのつもりだったのが、まさかの天国から地獄の展開に、信長は相当、肝を冷やしたに違いない。

のちに「金ヶ崎の退(の)き口」と称される撤退戦で、主君をなんとか逃すために盾となったのが、羽柴秀吉や明智光秀らだ。殿(しんがり)部隊として、とにかく時間を稼ぐしかない。そのために籠ったのが、敦賀平野の東に連なる金ヶ崎城、そして尾根続きの天筒山城だった。

地形図を見ればわかる通り、両城はちょうど、天筒山の尾根にノコギリの刃のように聳えている。その南北に延びる尾根は約1kmにも及ぶ。

この壁のような山城ははたして、どのような構造になっているのか。実態を探るべく、端から端まで歩いてみた。

まずは金ヶ崎城をめざす

登城は金崎宮の参道から。石段を登った先が境内だ。

1890（明治23）年の創立と聞くと随分新しいが、その由緒は南北朝時代にまで遡る。御祭神の尊良(たかなが親王と恒良(つねなが親王は、ともに後醍醐天皇の子息、つまり南朝方だ。

2人は新田義貞とともにこの地へ落ち延びるも敗れ、金ヶ崎城は落ちる。前者は自害、後者は捕虜となり京で謀殺されてしまう（諸説あり）。境内には落城の際、尊良親王に殉死した321人の武士を祀る絹掛神社も鎮座している。その左脇から遊歩道が延びていた。

登り始めた頃、天気は薄曇り。少し前までパラついていた雨も上がり、空は比較的明るい。地図を見る限り、遊歩道もしっかり整備されている。

まずは金ヶ崎城、続いて天筒山城へと向かうルートで、おおよそ2時間ばかりと想定する。そのぐらいなら、天候も持ってくれるだろう。

敦賀湾を見張る第一の出丸

先ほどまでの雨でわずかに湿った道を踏みしめながら、ものの2〜3分で岬のようにせり出した地形が見えてくる。鴎ヶ崎(かもめがさき)の向こうは敦賀港。周辺は埋立地なので、この場所は戦国時代まで断崖の上にあったはずだ。

木々の合間から、敦賀湾を挟んで対岸の敦賀半島、そして市街地も見渡せる。出丸を設けるのに相応しい立地だ。

ただし水面からの比高はせいぜい50mほど。木々が邪魔しているのもあるが、見晴らし抜群とまでは言えない眺望だ。

岬の突端にありえない崖っぷち

ここからいよいよ山上の尾根を目指して徐々に登ってゆく。すると、いかにも山城らしいものが目の前に現れた。敵の侵攻をはばむ切岸(きりぎし)である。

ほとんど自然地形のままか、あるいは人工的に削っているのか。いずれにせよ、これだけの角度と落差があれば、迫り来る敵を防ぐに十二分だ。

登山道も折れ曲がる形になっている。頭上の尾根に守備兵をズラリと配置すれば、かなり強固な防衛ラインになりそうだ。

山道を登り切ると、広く平坦な地形に出る。岬の突端にあるのは、「月見御殿」と名付けられた曲輪(くるわ)。先ほどの鴎ヶ崎からの比高は50m近くで、麓からだと約90m。この曲輪が城内で最高所にあたる。

先端まで足を運ぶと、その光景に思わず足がすくんでしまう。麓からの比高90m、なんとそれがほぼ垂直だ。崖っぷちの柵には「この付近の傾斜面にてがけ崩れが発生しました」の張り紙。シャレにならない。

それはともかく、海陸ともに眺望よし。そして断崖で絶対に攻められない。最高の出丸の条件を備えている。

敵の侵入を妨げる「防御施設」の跡

遊歩道を引き返し、尾根を南東方面へ。山は険しいが遊歩道がしっかり整備されていて実に散策しやすい。ただ、よく整備されている城は遺構も破壊されていてガッカリ、というパターンもままある。

ふとそんな危惧も脳裏に浮かんだが、杞憂だった。ここからが金ヶ崎城の遺構のハイライトだ。

尾根は時々アップダウンがあり、凹部にはそれぞれ堀切らしき跡。それぞれ「一の木戸」「二の木戸」「三の木戸」という名が付いている。

堀切に加えて門を構えて、敵の侵入を防いでいたのだろう。

「金ヶ崎の退き口」では、織田軍が籠城したが、その直前に奪い取ったので、元々は朝倉家の縄張による城だろう。

尾根を進むと、次々にタイプの異なる堀切が現れ、ワクワクさせてくれる。

地図には二の木戸までしか記されていなかったが、その先にすぐ一の木戸も登場し、三つの木戸を無事クリア。

だが、少々釈然としない。一の木戸が南東側の城端とすると、守りとしては心許ない気がするのだ。これでは浅くて、すぐ突破されてしまうのではないか。

と思いきや、いい意味で期待を裏切る光景が目の前に現れた。見事なV字型の大堀切である。

「これでしょ！」と、思わず心の中で叫ぶ。北東の断崖、南西の大堀切。城の両端を固める二大ポイントだ。

いざ第二の目的地・天筒山城へ

この先に延びる遊歩道を進んでゆけば、天筒山城へとたどりつく。ただ、地図上には遺構らしき表記はないのがやや気になるが……。

山道をぐんぐん登っていく。2城の比高差は約80mで、大堀切の堀底からだと100mはありそうだ。期待の低さに反して、登りはきつい。

15分ばかりでなんとか登り切ると、そこが天筒山城の本丸だった。なだらかな丘城の地形は、いかにも自然そのもの。やはり山城らしさを感じられる遺構は見当たらず。金ヶ崎城とは正反対だ。

しかも、ここまで頭上が緑に覆われていたため気づかなかったのだが、なんだか空模様が怪しい。

だが、眺望は最高だ。北西側に金ヶ崎城と敦賀湾。西側に敦賀の街並と気比(けひ)の松原。さらには南方、西方も含め360度、一望のもとに見わたせる。

展望台あたりが山頂のようだが、その奥にも平地は広がっている。こちらは比較的平坦だ。

これだけあれば相当数の兵士を置けそうだし、眺望の良さも合わせて考えると、こちらを本城とし、金ヶ崎城を支城としたほうが理にかなっている気がした。

なんと天筒山城にも遺構があった

眺望を堪能したあとは下山するだけだ。空模様を気にしつつ、南へと降ってゆく途中、「手筒休憩広場」の分岐で、「天筒山城の東部・南部遺構」という小さな案内板が目に入った。こちらの城にも遺構があったのだ。

下山ルートとは別方向だが、行かない手はない。そう思い、中池見入口方面へと足を向けると、すぐに絵に描いたような堀切が現れた。

いい感じだ。これは期待できそう、と思ったのも束の間。

その先の広場には、「郭（2）」の標識が立っていたのだが……。

これは自然地形そのものではないのか。グルリと遊歩道を巡ってみたけれど、城の遺構とはどうしても感じられない。あるいは発掘調査で何か見つかっているのかもしれないが……。

そうこうしているうちに、空が急に暗くなる。するとすぐにポツポツと冷たい感触。さらに、徐々に雨足が強まってくる。

下山まで天気は保つと思い、傘は車に置いてきたまま。これは先を急がねばならない。

雨に濡れながら、あまり明瞭ではない遺構を、早足で探して回った。

ひと通り見終えて分岐まで引き返す頃にはどしゃ降り状態。それでも山の中は木々が茂っていて多少助かったのだが、天筒入口まで降りると、遮るものはない。駐車場まで約20分、全身ずぶ濡れになりながらの撤退となってしまった。

秀吉はどうやって撤退したのか？

「金ヶ崎の退き口」では、北の木ノ芽峠方面からは朝倉軍が迫り、南の敦賀平野は浅井軍が埋め尽くしていたと考えられる。

主君を逃すための時間を稼いだ後、最終的に自分たちも撤退しなければならない。完全に挟み撃ち状態の中、秀吉や光秀はどうやって撤退したのか。しかもこの地は完全にアウェイ。土地勘などほとんどなかったはず。

もしかしたら、雨や霧に紛れて決行したのかもしれない。天気の良いうちに天筒山城の眺望を活かし、ルートを綿密に計画した上で。

写真＝今泉慎一

（今泉 慎一）