俳優・鈴木亮平（43）が主演を務め、3月末に最終回を迎えたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが12日に更新。キャスト秘話が明かされ、反響が寄せられた。

同作で連続ドラマ初出演を果たした人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」藤澤涼架について、「ご自身の撮影がない時も、現場に来て芝居を猛勉強」と紹介。

続けて「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました。霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました！」と秘話を明かしていた。

この投稿には「ミセスとしての活動が多忙な中、真摯にお芝居に向き合ったりょうちゃん、とても素敵です」「撮影10日前ってほんとにギリギリでびっくりしました」「凄すぎる、、努力家だよ」などのコメントが寄せられていた。

「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。藤澤は裏組織の実行役で、永瀬廉扮する冬橋航のバディの霧矢直斗を演じた。