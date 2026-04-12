初めてのトリミングを担当してくれたトリマーさんと再会した、ワンコのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万4000回再生を突破し、「素敵な話」「すごく喜んでる！」といったコメントが寄せられています。

【動画：SNSで犬を投稿していたら、まさかの『初めてトリミングをしてくれたお姉さん』から連絡がきて…】

トリマーさんと再会することに

TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」に投稿されたのは、初めてトリミングしてくれたトリマーさんと、久しぶりに再会したシーズー「しんちゃん」の様子。SNSでしんちゃんを見つけたトリマーさんが連絡をくれて、再会が実現したのだそう。

車に乗って、トリマーさんのいるお店に向かうしんちゃん。トリマーさんがお店を変わってからは会っていなかったそうで、お姉ちゃんもしんちゃんがトリマーさんのことを覚えているかどうかは分からなかったんだとか。

久しぶりだけど…覚えてました！

お店に到着すると、ドアの外からすぐにトリマーさんを発見したお兄ちゃんとお姉ちゃん。いよいよお店に入り、再会の瞬間が訪れます…！しんちゃんはトリマーさんのことを覚えているのでしょうか？

「しんちゃん！」と嬉しそうに声をかけてくれたトリマーさんに、ちぎれんばかりに尻尾を振りながら駆け寄っていくしんちゃん。「覚えてるよぅ」と言わんばかりの喜び全開のしんちゃんに、思わずキュンとしてしまいます。

また会えて、喜び全開

ナデナデされて、トリマーさんの顔をぺろぺろして、嬉しくて胸いっぱいの様子のしんちゃん。「初回のトリミングからおとなしかった」などなど、お姉ちゃんたちが知らなかった話も聞けたのだそう。

これからも大好きなトリマーさんに会えることになったしんちゃん。SNSを通じての「まさかの再会」を心から喜んでいるしんちゃんの姿に、こちらまで嬉しくなってしまいます。

投稿には「素敵な話」「すごく喜んでる！」「涙出た」「しんちゃんよかったね」「振りすぎてしっぽ取れそうｗ」といったコメントが寄せられています。

しんちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。