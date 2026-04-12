SNSで犬を投稿していたら、まさかの『初めてトリミングをしてくれたお姉さん』から連絡がきて…『感動の再会』に反響「涙出た」「素敵な話」
初めてのトリミングを担当してくれたトリマーさんと再会した、ワンコのリアクションが反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で2万4000回再生を突破し、「素敵な話」「すごく喜んでる！」といったコメントが寄せられています。
【動画：SNSで犬を投稿していたら、まさかの『初めてトリミングをしてくれたお姉さん』から連絡がきて…】
トリマーさんと再会することに
TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」に投稿されたのは、初めてトリミングしてくれたトリマーさんと、久しぶりに再会したシーズー「しんちゃん」の様子。SNSでしんちゃんを見つけたトリマーさんが連絡をくれて、再会が実現したのだそう。
車に乗って、トリマーさんのいるお店に向かうしんちゃん。トリマーさんがお店を変わってからは会っていなかったそうで、お姉ちゃんもしんちゃんがトリマーさんのことを覚えているかどうかは分からなかったんだとか。
久しぶりだけど…覚えてました！
お店に到着すると、ドアの外からすぐにトリマーさんを発見したお兄ちゃんとお姉ちゃん。いよいよお店に入り、再会の瞬間が訪れます…！しんちゃんはトリマーさんのことを覚えているのでしょうか？
「しんちゃん！」と嬉しそうに声をかけてくれたトリマーさんに、ちぎれんばかりに尻尾を振りながら駆け寄っていくしんちゃん。「覚えてるよぅ」と言わんばかりの喜び全開のしんちゃんに、思わずキュンとしてしまいます。
また会えて、喜び全開
ナデナデされて、トリマーさんの顔をぺろぺろして、嬉しくて胸いっぱいの様子のしんちゃん。「初回のトリミングからおとなしかった」などなど、お姉ちゃんたちが知らなかった話も聞けたのだそう。
これからも大好きなトリマーさんに会えることになったしんちゃん。SNSを通じての「まさかの再会」を心から喜んでいるしんちゃんの姿に、こちらまで嬉しくなってしまいます。
投稿には「素敵な話」「すごく喜んでる！」「涙出た」「しんちゃんよかったね」「振りすぎてしっぽ取れそうｗ」といったコメントが寄せられています。
しんちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」でチェックすることができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「shinchan_shih_tzu」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。