叱られてしまった男の子が、ワンコの背中にくっついて拗ね始めたら…？ワンコの愛と優しさを感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で32万4000回再生を突破。「涙出た」「背中で受け止めてくれてる」「頼りになる」といった声が寄せられています。

【動画：叱られてしまった男の子→拗ねながら、犬に近づいて…慰めるように『背中を貸してあげる光景』】

男の子に背中を貸してあげるワンコ

TikTokアカウント「unita20240101」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「うに太」くんの優しくて頼もしい姿です。

この日、一緒に暮らしている男の子は、叱られて拗ねてしまったそう。誰かに慰めてもらいたくなった男の子は、床に座ってテレビを見ているうに太くんのそばへ。そしてうに太くんの背中に頭をくっつけて、しばらくいじけ続けていたとか。

その間、うに太くんは迷惑そうな様子を一切見せずに、ずっと背中を貸してくれていたといいます。「僕の背中で好きなだけ泣けばいいさ」と言わんばかりの後ろ姿は、まるでお兄ちゃんかお父さんのよう…！

愛と優しさを感じる光景にほっこり

うに太くんはずっとテレビの方を向いているのですが、やはり男の子の様子が気になるようで、時々お耳をピクピクさせていたそう。本当は心配でたまらないけれど、黙ってそばにいるのが何よりの慰めになると思って、あえてテレビに集中しているフリを続けているのかもしれませんね。

うに太くんの愛と優しさを感じる尊い光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。きっと男の子もうに太くんのおかげで、すぐに元気を取り戻せたことでしょう。

この投稿には「優しい子」「泣けちゃう」「お兄ちゃんみたい」「黙って背中貸すのが、カッコイイ」「ワンコはいつでも味方してくれるよね…。愛おしい」といったコメントが寄せられています。

実は甘えん坊さん

男の子の前では頼れる兄貴のような姿を見せていたうに太くんですが、実はとても甘えん坊さんなのだとか。お留守番をした後は飼い主さんにピタッとくっついて離れようとせず、飼い主さんがくつろいでいる時にお顔をペロペロ舐めてくることもあるそう。

優しさや頼もしさや可愛らしさなど、あらゆる魅力を持っているうに太。これからも多くの人々を魅了し、笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

うに太くんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「unita20240101」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「unita20240101」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。