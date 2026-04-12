3泊12万円で大満足「5月の青もみじは想像以上だった」70代京都・嵐山のシニア旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：72歳・女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：長野県
現在の現預金：2200万円、リスク資産：800万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険5万円
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：なし
ひと月の支出：16万円
シニアになって行ってよかった旅先として挙げたのが、「2024年5月1日に高校時代の友人3人」と訪れた「3泊4日の京都、嵐山周辺」です。
「嵐山の渡月橋を友人とゆっくり歩きながら、学生時代の思い出話に花を咲かせた時間は、何よりの宝物です。新緑の青もみじが鏡のような水面に映り込む光景は、思わず言葉を失うほどの美しさで、『生きていてよかった』と心から感じた瞬間」だったと言います。
嵐山周辺を訪れる際は、「朝一番に天龍寺を訪れることを強くお勧めします。混雑を避けられるため、静かな空間の中で庭園を眺めることができ、心からリラックスできます。いただいた精進料理は繊細な味わいで、竹林の小径（こみち）を吹き抜ける涼やかな風とともに、今でも鮮明に心に残っています」とシンジュさん。
さらに「嵯峨野トロッコ列車に乗るなら、事前に予約をしておくと、座って無理なく保津川の絶景を楽しめるので、ぜひ旅程に組み込んでみてください」とも。
なお旅行にかかった費用は「1人あたり合計12万円です。往復の交通費が3万円、3泊分の宿泊費が6万円。残りの3万円は、食事代や拝観料、お土産の京菓子などの購入費用に」充てたとのことです。
旅行を計画している同世代に向けては、「駅から宿までの移動手段にタクシーを積極的に取り入れるなど、計画段階で、体力を温存する工夫を取り入れておくことが大切です。また、履き慣れた靴で行くことはもちろん、着替えは最小限にして宅配便で送るようにすると、移動が格段に楽になります」とアドバイス。
さらに、「旅のしおりを友人同士で共有し、緊急連絡先を明記しておくことも、互いの安心のために欠かせません。1人暮らしということもあり、旅先での急な体調不良が一番心配でしたが、助け合うことで安心感がありました」と語っています。
最後に、年金生活における旅費のやりくりについて、「老齢年金を繰り下げたことで増えた受給額を、旅行資金として積み立てるようにしています。日常の食費や光熱費は個人年金保険の範囲内でやりくりし、公的年金は自分の楽しみのために使うとあらかじめルールを決めていたおかげで、将来への不安を感じずに、旅を謳歌（おうか）できています」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：シンジュ
年齢・性別：72歳・女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：長野県
現在の現預金：2200万円、リスク資産：800万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：8万2000円（繰り下げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険5万円
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：なし
ひと月の支出：16万円
「行ってよかったシニアの旅先は京都の嵐山周辺」現役引退後は「1年に4回以上、友人との旅」を楽しんでいるというシンジュさん。
シニアになって行ってよかった旅先として挙げたのが、「2024年5月1日に高校時代の友人3人」と訪れた「3泊4日の京都、嵐山周辺」です。
「嵐山の渡月橋を友人とゆっくり歩きながら、学生時代の思い出話に花を咲かせた時間は、何よりの宝物です。新緑の青もみじが鏡のような水面に映り込む光景は、思わず言葉を失うほどの美しさで、『生きていてよかった』と心から感じた瞬間」だったと言います。
嵐山周辺を訪れる際は、「朝一番に天龍寺を訪れることを強くお勧めします。混雑を避けられるため、静かな空間の中で庭園を眺めることができ、心からリラックスできます。いただいた精進料理は繊細な味わいで、竹林の小径（こみち）を吹き抜ける涼やかな風とともに、今でも鮮明に心に残っています」とシンジュさん。
さらに「嵯峨野トロッコ列車に乗るなら、事前に予約をしておくと、座って無理なく保津川の絶景を楽しめるので、ぜひ旅程に組み込んでみてください」とも。
なお旅行にかかった費用は「1人あたり合計12万円です。往復の交通費が3万円、3泊分の宿泊費が6万円。残りの3万円は、食事代や拝観料、お土産の京菓子などの購入費用に」充てたとのことです。
「老齢年金を繰り下げたことで増えた受給額を、旅行資金として積み立て」嵐山周辺への旅では、シニアならではの苦労もあったようで、「ホテルの予約や電車の乗り継ぎを全てスマートフォンで完結させましたが、デジタル操作に最も苦労しました」とのこと。一方で「取り越し苦労だったのは食事の量。（食べきれないのではと不安でしたが）シニア向けの少なめプランを選べば、最後までおいしくいただけました」と振り返っています。
旅行を計画している同世代に向けては、「駅から宿までの移動手段にタクシーを積極的に取り入れるなど、計画段階で、体力を温存する工夫を取り入れておくことが大切です。また、履き慣れた靴で行くことはもちろん、着替えは最小限にして宅配便で送るようにすると、移動が格段に楽になります」とアドバイス。
さらに、「旅のしおりを友人同士で共有し、緊急連絡先を明記しておくことも、互いの安心のために欠かせません。1人暮らしということもあり、旅先での急な体調不良が一番心配でしたが、助け合うことで安心感がありました」と語っています。
最後に、年金生活における旅費のやりくりについて、「老齢年金を繰り下げたことで増えた受給額を、旅行資金として積み立てるようにしています。日常の食費や光熱費は個人年金保険の範囲内でやりくりし、公的年金は自分の楽しみのために使うとあらかじめルールを決めていたおかげで、将来への不安を感じずに、旅を謳歌（おうか）できています」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)