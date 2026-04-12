「高品質なお土産が一通り揃う」お土産が充実している“北海道の道の駅”ランキング1位が有能すぎる！【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「生鮮品がとても安く、新鮮な海鮮も売っていて北海道の海も山も楽しめたため」（20代女性／東京都）
「海沿いならではの新鮮な海産物・加工品が豊富で限定スイーツも美味しいから」（20代女性／愛知県）
「地元の特産品や新鮮な海産物、加工品などバリエーション豊かなお土産が揃っており、北海道らしさを感じられる点に魅力を感じたため。観光地としての景色の良さもあり、立ち寄るだけで楽しめる満足度の高い道の駅だと感じて選びました」（30代女性／和歌山県）
▼回答者コメント
「地元野菜や乳製品、加工品まで種類が豊富で選ぶ楽しさがあるため」（40代女性／愛知県）
「地元の野菜や乳製品だけでなく、チーズ、スイーツ、地酒など北海道らしい商品が幅広くそろっている印象があるからです。観光客向けの定番土産と、地元色のある特産品の両方が見やすく並んでいて選びやすいと思います。品数が多く、誰向けのお土産でも探しやすいところが魅力です」（20代女性／東京都）
「北海道らしい定番?高品質なお土産が一通り揃う。乳製品、野菜、スイーツ、加工品などバランスが非常に良い」（50代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：あいろーど厚田（石狩市）／33票石狩市厚田区にある「あいろーど厚田」は、日本海を一望できる絶好のロケーションが魅力。地元の特産品であるニシンや数の子を使った加工品、厚田産のそば粉を使用したグルメが充実しています。夕日の名所としても知られ、ドライブの目的地として高い人気を誇るスポットです。
▼回答者コメント
「生鮮品がとても安く、新鮮な海鮮も売っていて北海道の海も山も楽しめたため」（20代女性／東京都）
「海沿いならではの新鮮な海産物・加工品が豊富で限定スイーツも美味しいから」（20代女性／愛知県）
「地元の特産品や新鮮な海産物、加工品などバリエーション豊かなお土産が揃っており、北海道らしさを感じられる点に魅力を感じたため。観光地としての景色の良さもあり、立ち寄るだけで楽しめる満足度の高い道の駅だと感じて選びました」（30代女性／和歌山県）
1位：ニセコビュープラザ（虻田郡ニセコ町）／36票羊蹄山を望む絶景ポイントに位置する「ニセコビュープラザ」が1位に輝きました。直売所にはニセコ産の新鮮な高原野菜がずらりと並び、その安さと質の良さで多くの観光客を惹きつけています。チーズや乳製品などの加工品も豊富で、ニセコの食の魅力を凝縮したラインナップが特徴です。
▼回答者コメント
「地元野菜や乳製品、加工品まで種類が豊富で選ぶ楽しさがあるため」（40代女性／愛知県）
「地元の野菜や乳製品だけでなく、チーズ、スイーツ、地酒など北海道らしい商品が幅広くそろっている印象があるからです。観光客向けの定番土産と、地元色のある特産品の両方が見やすく並んでいて選びやすいと思います。品数が多く、誰向けのお土産でも探しやすいところが魅力です」（20代女性／東京都）
「北海道らしい定番?高品質なお土産が一通り揃う。乳製品、野菜、スイーツ、加工品などバランスが非常に良い」（50代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)