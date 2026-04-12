身だしなみに無頓着な夫が流行りのコスメを提案してきた!? 何気ない彼の一言から不倫を見破った妻。怒涛の復讐劇が始まる！【書評】
【漫画】本編を読む
不倫や浮気がバレる原因のひとつが、シタ側の脇の甘さだ。どんなに些細なことでも普段とは違う言動がパートナーに違和感を与えたことで、致命的な状況を導くことになる。『今日も浮つく、あなたは燃える サレ妻が不倫現場に凸る話』（山元環：漫画原作、東雲あんず：漫画/KADOKAWA）は、夫が見せた違和感と隙から不倫を確信し、復讐を決行する妻の物語だ。
ある日、親子3人で朝食をとっているときのこと。妻・朋子が肌荒れについて最近悩んでいることを夫に伝えると、彼は若い女性の間で流行っている韓国コスメを勧めてくる。昔から美容などには全く興味がなかった夫から出た言葉とは思えず、つい聞き返すと、夫は目を逸らし適当なことを言って出勤していった。その態度を見て違和感を覚えた朋子は、半信半疑で夫の部屋を捜索すると、これまで使っているところを見たことがないフレグランスシャンプーや香水を発見。友人からの意見も聞いた朋子は夫の浮気を確信し、証拠集めに動き出すのだった。
その後、思わぬ協力者の出現により朋子の浮気調査が大きく進展しつつ、朋子の驚異的な行動力で手に汗握るスリリングな展開が待ち受けている。ページをめくる手が止まらなくなるので、ぜひ本書を手にとって確かめていただきたい。
不倫に限らず、人間である以上隠し事は必ずほころびが出る。朋子の夫を反面教師に、今なにか後ろめたいことを持っている人は、一刻も早く清算することをお勧めする。
文＝nobuo