【漢字クイズ】「硯」はなんて読む？ある道具を表しています…！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「硯」はなんて読む？
「硯」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ひらがな3文字の道具です。
いったい、「硯」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「すずり」でした！
硯とは、書道で固形墨を水と磨（す）りあわせて液状の墨を作る、石や陶土製の文房具のことで、墨を磨る部分（墨堂）と墨を貯める部分（墨池）で構成されています。
そんな硯ですが、中国では紙や筆、墨とともに、“文房四宝”のひとつとしても珍重されているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『台東区公式 伝統工芸品サイト』
ライター Ray WEB編集部