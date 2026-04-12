歌手で俳優の手越祐也（３８）が１２日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で６年ぶりにスタジオ出演を果たし、“お祭り男”宮川大輔とともに祭りに参加した。

お祭り男として長い間活躍してきた宮川は「マジな話なんですけど、お祭りを１９年やってきて、正直体はボロボロなんですよ」と明かすと、「よきところで激しい祭りは引退しないと」と体に負担の大きい祭りについて“引退”を示唆。続けて「お祭り企画はずっとやっていきたいと思っている」とし、「二代目。お祭り男に誰かなってほしい。アイツしかいないと思うんです」とある男を“後継者”に指名した。

そしてスタッフから呼び出されて現れたのは手越。宮川から指名があったことに「手越祐也って名前を選んでくれたのはうれしい」と感謝しつつも、「（宮川の）すごさは痛いほど知っている。簡単にはいえない」と話した。続けて「師匠と弟子的な。大輔さんがいてくれるなら」と２人で企画を頑張っていきたい意向を示した。

手越は１１日に自身のＸ（旧ツイッター）で「大好きなファミリーとほぼ元カノに会いに行ってきました笑 こういう幸せな想いを出来るのはいつも支えてくれてる人や仲間と大切な視聴者の方のお陰です。本当にありがとう！！」と感謝の気持ちを投稿していた。

同番組には２０２４年１０月１３日に４年ぶりの出演をし、平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は１３・５％、平均個人視聴率は９・８％の高視聴率を記録した。