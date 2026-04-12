nainen母の日ギフト♡母と娘で楽しむおそろい温活ランジェリー

母の日の贈り物に、今年は“あたたかさ”をプラスしてみませんか♡ニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」から、母と娘で楽しめるおそろいセットが登場。2026年4月13日（月）～5月11日（月）の期間限定で、人気のロングカーディガンがお得に手に入る特別企画です。寒暖差のある季節に嬉しい温活アイテムで、心も体もほっとするギフトを♪

親子で楽しむおそろいセット

母の日限定で登場するこちらのセットは、親子でおそろいコーデが楽しめる特別なアイテム♡

母と娘の「nainenおそろい２点セット」

価格：19,140円→17,226円(税込)※送料無料

内容：ロングカーディガン2着セット

やわらかなニット素材で包み込むような着心地が魅力です。日常使いしやすく、リラックスタイムやおうち時間にもぴったり。大切な人と“あたたかさ”を共有できる、心温まるギフトです♪

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温活3点セットで全身ケア

nainen温活3点セット

ナイネンの温活3点セットは、体をトータルで包み込むように温めてくれるのが魅力。吸湿発熱素材により、着るだけで自然にあたたかさをキープし、冷えやすいお腹や腰まわりをしっかりサポートします。

シーンや季節に合わせて選べるバリエーションも豊富で、日常に取り入れやすいのが嬉しいポイントです♡

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【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー

吸湿発熱素材を使用したナイネンのアイテムは、着るだけで体をじんわり温めてくれるのが特徴。冷え対策はもちろん、季節の変わり目にも活躍します。

軽くて持ち運びやすいマルチウォーマーは、ギフトにも人気のアイテムです。

nainenの温かさのひみつ

ナイネンの魅力は、独自のニット構造にあります。セラミックスを練り込んだシェニールヤーン糸を使用し、空気を含んだふんわりとした質感を実現。

さらに吸湿発熱機能により、自然に体温をサポートしてくれます。透かし編みの優しいデザインも魅力で、機能性と美しさを兼ね備えたランジェリーです♡

また、必要な分だけを丁寧に作るサステナブルなものづくりにもこだわり。無駄を減らしながら、長く愛用できる一着を届けています。

心も体も温まる母の日ギフト♡

nainenの母の日ギフトは、ただの贈り物ではなく“あたたかさを分け合う体験”を届けてくれる特別なアイテム。親子でおそろいを楽しみながら、日常にほっとする時間をプラスできます♡大切な人へ、今年は温活ランジェリーという新しい選択をしてみてはいかがでしょうか♪