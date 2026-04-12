【父は偉い！タオパンパ】生まれたばかりのわが子と愛する妻！「幸せだぁ〜」＜第4話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第4話 今日から“お父さん”だからよろしく
【編集部コメント】
マサトさん、久しぶりにユカさんとヒナタちゃんに会えて、とっても嬉しそうですね。愛娘への目線はもうメロメロです。きっといいお父さんになってくれるでしょう。ユカさんの体調を心配するなど、気遣いのできる優しい旦那さんの一面も見受けられます。幸せな家庭を築いていってくれるんだろうな……そんな風に思っていたのに……。あれ？ 「よーし」って……マサトさんはいったい何を企んでいるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第4話 今日から“お父さん”だからよろしく
【編集部コメント】
マサトさん、久しぶりにユカさんとヒナタちゃんに会えて、とっても嬉しそうですね。愛娘への目線はもうメロメロです。きっといいお父さんになってくれるでしょう。ユカさんの体調を心配するなど、気遣いのできる優しい旦那さんの一面も見受けられます。幸せな家庭を築いていってくれるんだろうな……そんな風に思っていたのに……。あれ？ 「よーし」って……マサトさんはいったい何を企んでいるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび