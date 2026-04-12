【父は偉い！タオパンパ】生まれたばかりのわが子と愛する妻！「幸せだぁ〜」＜第4話＞#4コマ母道場

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幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。

第4話　今日から“お父さん”だからよろしく



【編集部コメント】

マサトさん、久しぶりにユカさんとヒナタちゃんに会えて、とっても嬉しそうですね。愛娘への目線はもうメロメロです。きっといいお父さんになってくれるでしょう。ユカさんの体調を心配するなど、気遣いのできる優しい旦那さんの一面も見受けられます。幸せな家庭を築いていってくれるんだろうな……そんな風に思っていたのに……。あれ？　「よーし」って……マサトさんはいったい何を企んでいるのでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび