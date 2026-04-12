＜高校中退＞17歳フリーター、料理や買い物をしてくれるけれど…「家事やらせすぎ」と言われて悩む
子どもがある程度の年齢になったら、家のお手伝いをさせますよね。学校を卒業してもなお実家暮らしの場合には、子どもと言えども家にお金を入れさせているママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「息子に家のことをやらせすぎでしょうか？」というタイトルで、こんな投稿が寄せられました。投稿者さんはシングルマザーで17歳の息子さんを育てています。
『元旦那は離婚後に事故で亡くなり、養育費などはありません。息子は人間関係が原因で高校を中退し、今は週3回アルバイトをして、自分のお小遣いの他に家にお金を入れてくれています。私は昼と夜合わせて10時間、週5から6日働いて家にはほとんどいないため、息子はアルバイトの他に料理も手伝ってくれています。息子の友達からは「家のことをやらされて可哀想だ」と言われたそうです。息子に頼んでいるのは息子のスマホ代、家に入れるお金を合わせて2万円を出すこと（アルバイト代は大体5万円）、夜一緒に料理をする、買い物の時に荷物を一緒に持つ、夕方寝ている私を起こすことです』
全然やらせすぎじゃない、暇ならもっと家事をしてもいい
『高校に行ってないんだったら正社員で働かせなよ。それができずに5万円程度のアルバイトしかしていなくて、あなたが毎日10時間働いているなら、息子は家事全て一人でやったっていいくらいでしょ。月5万円程度のアルバイトって週10時間じゃん』
『全然やらせすぎじゃないよ。週3日だけバイトして、あとはずっと暇しているんでしょ。あなたは1日10時間も働いているんだから、もっと家事をやらせてもいいくらいだわ』
息子さんに家のことをやらせすぎなのかという悩みが出てきた投稿者さん。しかしママたちからは「全然やらせすぎじゃない」「投稿者さんがそんなに働いているなら助けて当然だと思う」という意見がありました。息子さんは高校に行っていないということですから、週に3日アルバイトする以外には時間はたっぷりあるでしょう。その余った時間に家のことをしてもらうのは適切ではないでしょうか。投稿者さんはシングルマザーで昼夜働いているのですから、目の前でお金を稼ぐ大変さを見ているはず。それにもう17歳ですから、働く親を助けるために家事やお手伝いはやって然るべきと考えるママたちがいました。また息子さんの今の生活を見て「そんな楽な生活を覚えちゃったら、二度とまともに働かなくなるんじゃない？」と心配する声もありました。
まだ17歳。バイト代は貯金させるほうがいい？
『親の責任としてせめて成人までは見てあげたら？ うちならそうする。17歳でよくやっているほうだと思うけど？』
『まず息子自体がどう思っているかを確認しないと。私ならまず成人前の子どものアルバイト代を家計に入れさせない。「将来のための貯金にしろ」と言うかな。その上で別の道で進学するのか、就職するのか、よく考えるように諭す。家の手伝いは自主的にしてもらう』
「まだ17歳なんだからバイト代は貯金させてあげるべき」という意見も寄せられていました。息子さんが今後のことをどう考えているかはわかりませんが、いずれは実家を出て独立するのでしょう。今そのためにお金を貯めている段階だとしたら、バイト代5万円のうち家に2万円を入れていたら、なかなかお金は貯まらないですよね。
また「成人する18歳までは親が家事含めて面倒を見るべきだ」という意見もありました。これは高校に行っているいないにかかわらず、17歳という年齢をどう見るかによっても異なるでしょう。ただし家のお手伝いは、「息子さんが自主的にやっているのであれば、ありがたくやってもらえばいい」という意見もありました。
子どもの将来に着目すれば家事をどうすべきか見えてくる
『友達は実家でぬくぬくしている子でしょ？ 息子さんも友達と遊んで家でぬくぬく自由にしたい甘えがあるんだろうね。イヤなら18歳になった時点で自立させたらいい。全部の家事を担うのがどれだけ大変か。自立すれば自分のタイミングで自分の家事だけで済むわけだし、今から自立について話し合ったほうがいい』
『家庭環境はそれぞれだから気にする必要ない。2人で生きていくのに必死なのに、他人のなんて気にしている暇はない。お金はいるけど、通信制とか高校は出たほうが子どもにとって生きやすい人生にはなると思う』
そもそも家庭のことは投稿者さんが決めればいいのですから、他人にとやかく言われても気にすることはないでしょう。一方でママたちが心配していたのは、息子さんの将来です。人間関係がうまくいかずに高校を中退したということですから、今は心や体の充電期間なのかもしれません。それであれば、どこかに就職して働くのか、通信制などの高校に入って大学を目指すのかなど、将来を話し合うことが最優先ではないでしょうか。18歳になれば実家を出て1人暮らしをさせて、自立を促すのも親として大事なことかもしれません。その上で、アルバイトや家事の頻度を検討するといいかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩