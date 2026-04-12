MR＝松浦鉄道に乗って向かうウォーキングのイベントが行われています。

春の陽気を感じるこの時期にぴったりのコースを、寺田アナウンサーが体験してきました。

日本最西端を走る松浦鉄道に乗って…

向かうのは県の北部・松浦市。

佐世保駅から、約2時間。

（寺田美穂 アナウンサー）

「着きました！松浦駅！空気がきれいですね」

旅のスタートは、松浦駅です。

駅舎は20年ほど前に建て替えられましたが、木造で懐かしさが感じられます。

今回体験するのは松浦鉄道が月に1回開催しているイベント、『MRに乗ってウォーキング』。

駅員の案内で駅周辺を歩き、街の魅力を再発見するイベントです。

松浦鉄道を愛して9年。駅員の小田 和利さんと共に巡ります。

（寺田美穂 アナウンサー）

「このイラスト気になる！」

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「うちの鉄道むすめというキャラクターです」

（寺田美穂 アナウンサー）

「松浦鉄道のオリジナルのキャラクターなんですね」

松浦鉄道をPRしようと、2020年にデビューしたキャラクター、『西浦ありさ』ちゃん。

松浦駅でしか買えない限定グッズを目当てに、全国から観光客が訪れるそうです。

さらに、駅舎にも魅力が。

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「松浦駅は元寇にゆかりのある駅です」

鎌倉時代、松浦市鷹島沖に元寇船が襲来。

暴風雨で沈没したと伝わる「元寇、終焉の地」です。

市などは、海底遺跡の発掘調査を行っていて、これまでに3隻の元寇船が確認されています。

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「元寇のグッズを出して町おこしをしている」

続いて向かうのは…

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「せっかく松浦に来たので、アジフライを食べに行きましょう」

（寺田美穂 アナウンサー）

「行きましょう～！食べたい！」

アジの水揚げ量、日本一の松浦市。

市は2019年から『アジフライの聖地 松浦』としてPRを続けています。

市内では約30件の飲食店でアジフライを提供しています。

『うなぎ割烹 和(なごみ)』。

いけすから引きあげたアジを、生きたまま職人がさばき提供します。

（地元の客）

「おいしいです。ここでしか味わえない。生きている魚をアジフライにして食べるのは中々ない」

店のおすすめ、アジのフライと刺身の両方を楽しめるセットをいただきます。

（寺田美穂 アナウンサー）

「おいしい～！びっくりしました。想像以上。全然臭みがない」

（うなぎ割烹 和 祖川 二郎 店主）

「新鮮なので。作り置きしない一発勝負なので」

地元だからこそ味わえる新鮮なアジ。

大満足です。

続いては、地元で愛される菓子店、『お菓子のちあん』へ。

アジフライ型の焼き菓子など、松浦にちなんだお菓子が並びます。

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「こちらの “不老山” というまんじゅうはいかがでしょうか？」

遠足などで訪れる場所として、市民に親しまれている『不老山』から名前を付けた、まんじゅうです。

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「これを不老山へ持って行って、食べましょう」

目指すのは、標高288メートルの山の頂上にある総合公園です。

（寺田美穂 アナウンサー）

「サクラが咲いていますね。きれい～」

実は、この不老山。

2019年の豪雨で地滑りが発生し、公園に続く市道が被災しました。

その後、立ち入りが禁止されていましたが復旧工事を終え、この春、7年ぶりに再オープンしました。

松浦駅から歩くこと約1時間半。

頂上にある展望台からは、市中心部の街並みや伊万里湾などが一望できます。

それでは、楽しみにしていた不老山まんじゅうをいただきます。

（寺田美穂 アナウンサー）

「おいしい！登ってきたあとですから甘さが沁みますね」

4月中旬には、ツツジが見頃を迎え公園一面を彩るそうです。

（寺田美穂 アナウンサー）

「小田さん、きょうは1日ありがとうございました。自然豊かな風景も楽しめましたし、おいしいグルメも堪能できました」

（松浦鉄道 小田 和利さん）

「グルメも空気もおいしいので、皆さんぜひお越しください」

（寺田美穂 アナウンサー）

「またぜひ来たいです！ありがとうございました」

松浦鉄道で向かった先には、春の風景とおいしいグルメが待っています。

松浦鉄道が主催する「MRに乗ってウォーキング」は、月に1回のペースで開催されていて、今年度の1回目は4月18日に開催されます。

事前予約は不要で、参加希望の方は当日、松浦駅での受け付けになります。

参加費用は300円です。