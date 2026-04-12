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大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。

2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、4月29日にTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OPテーマ「さよならじゃない方がいい」の配信が決定した。

この楽曲は、アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。

＜作詞ナガマツシンタロウ（Dr.＆Cho.）本人コメント＞

はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！

●配信情報

SIX LOUNGE

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2 OP主題歌

「さよならじゃない方がいい」



4月29日配信決定

●作品情報

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』

Season2

2026年4月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中

フジテレビ 毎週水曜24:45〜

関西テレビ 毎週木曜26:15〜

東海テレビ 毎週土曜25:45〜

北海道文化放送 毎週木曜24:55〜

福島テレビ 毎週水曜24:45〜

AT-X 毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信中

※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。

※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。

Season1

［通常版］

各種配信サービスにて配信中

［キャストオーディオコメンタリー版］

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて全話一挙配信中

関連リンク

SIX LOUNGEオフィシャルサイト

https://six-lounge.com/