タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。4月10日（金）の放送では、リスナーから届いた「この春、新しく始めたこと」を紹介。人生初のジム通いをスタートさせたリスナーのエピソードに、ユージと吉田がエールを送りました。

（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージ

3月に一人娘が大学を卒業し、今月から社会人生活をスタートしました。そして私も“保護者”を卒業となりました。そんなこの春、何かを始めたくなり、以前から健康診断結果の数値も気になっていたので、人生初のジム入会をしました！私のような運動と無縁の人間が混ざっていいのかと不安な気持ちもありましたが、1時間ほどウォーキングをして、緊張せずにとても気持ちが良かったのです。そして今日は2回目。ウォーキング以外にも何かストレッチでもチャレンジしてみようかなと思っています。楽しみです！（群馬県・50代・女性）このメッセージに、ユージは「ようこそ“ジム”ニーランドへ！」と独特の言い回しで歓迎。「僕にとって、ジムはエンターテインメント施設。ワクワクのアトラクションまみれですから」とコメント。一方で、初めての場所に飛び込む不安にも理解を示し、「ジムって知らない方々もたくさんいるところで、みんな汗を流して動いて、そこに混じるのが恥ずかしくて勇気がいるという瞬間、僕も覚えてます」と共感。その上で、ジムに通うメリットを次のように語りました。「家だと誰も見てないから怠けてしまうけれど、ジムに行くと『ここまで来たぞ』『みんなも頑張っているし』という気持ちになれる。逆にジムの方がやりきれるんですよね」さらに、話題は“ジム仲間”との交流についてもおよび、「大腿四頭筋が張ってきましたね！」「三角筋の前部がかっこいいですね！」とジム仲間と筋肉の部位を褒め合う会話のシミュレーションを始めると、吉田が「すごいマニアックな……（笑）」とツッコミを入れる一幕も。最後にユージは、「今日が2回目ということで、どうか三日坊主にならずに楽しみながら続けてください。ご自身のペースで！」と、新しい一歩を踏み出したリスナーへ温かいエールを送りました。



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＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世