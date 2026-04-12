◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。

第２試合の「チャンピオン・カーニバル２０２６」Ａブロック公式戦で前年覇者の斉藤レイが羆嵐と対戦した。

試合は序盤から互いのパワーが真っ向から激突する肉弾戦。羆嵐が場外でのアルゼンチンバックブリーカー、リング内ではセントーンで追い込んだが最後は体格で勝るレイがＢＢＱボムでたたき付けフォールを奪った。

連覇へ好スタートを切ったレイは「勝ったぜ！羆嵐、ぶっ倒してやったぜ！去年と違っていいスタートが切れた」と笑みを浮かべた。

今年で４度目の出場になるが「毎年、オープニングマッチ俺が出ている。まぁいいんじゃないか？チャンピオンカーニバル、オープニングマッチは斉藤レイ」と胸を張り「この調子で残りも全部勝って今年も最後にあのドデケェ、トロフィーを持ってビールと一緒に乾杯してやるぜ」と絶叫した。一方、敗れた羆嵐は「負けた」とうめき水道橋の暗闇へ消えた。

レイの次戦は、４・１８名古屋金城ふ頭アリーナ メインアリーナ大会でオデッセイと対戦する。

今年のＣＣの出場選手と試合形式などは以下の通り。

《Ａブロック》

斉藤レイ

宮原健斗

潮粼豪

安齊勇馬

羆嵐

真霜拳號

タロース

オデッセイ

《Ｂブロック》

鈴木秀樹

綾部蓮

斉藤ジュン

本田竜輝

関本大介

菊田円

ザイオン

青柳優馬

試合形式と得点方法は、全１６名参加、Ａブロック８名、Ｂブロック８名の２ブロック制による総当たりリーグ戦を４月１２日後楽園大会〜５月５日後楽園大会の全９大会で行い、５月１７日大田区大会において、優勝決定トーナメント戦を行う。

公式戦は全てＰＷＦルールによるシングルマッチ３０分１本勝負。優勝決定トーナメント戦は時間無制限１本勝負で勝ち＝２点、負け＝０点、時間切れ引分け＝１点 両者反則・両者リングアウト・無効試合＝０点となり、Ａブロック、Ｂブロックともに５・５後楽園大会で最終公式戦を行う。優勝決定戦は、５・１７大田区総合体育館大会でＡブロック１位とＢブロック２位が、Ａブロック２位とＢブロック１位が時間無制限１本勝負を行い、同日にそれぞれの勝者による優勝決定戦を時間無制限１本勝負で行う。（各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定。直接対決の結果が引き分けもしくは３名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う）