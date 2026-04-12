◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２４）が今季２度目の先発。６回８安打２失点で今季初黒星を喫したが、７奪三振と要所を締めてゲームメイクした。「ヒットを８本打たれても（最少の）２失点に抑えられたっていうのは、今までの投球の中でも結構少ないと思う。また一つ引き出し（ができた）というか、いい投球ができたなと思います」と振り返った。

この日は同学年・山瀬とのバッテリー。前回登板の５日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）ではカットボールを多く交えたが「きょうはカットボールがそこまで良い感覚ではなかったので」と決め球にスライダーを選択。「意思疎通ができた」と、イニング間も積極的にコミュニケーションを図りながら投球を組み立てた。

四球と安打で招いた５回２死二、三塁のピンチでは、岩田の打球をグラブではじき、投手強襲の内野安打で２点目を失ったが「自分のエラー（記録は内野安打）で点を与えてしまった場面とか、四球を与えてそのイニングに点を取られてしまったので、そういう防げるところを次は気をつけていきたい」と前を向いた。

相手の先発・高梨が６回まで完全投球。援護がない中でも自分を信じて投げ込んだ。阿部監督は「ゲームはしっかりつくった。少し球数は増えてしまったけど、次につなげてほしい」と左腕の背中を押した。修正を重ね、次こそは２勝目をつかみ取る。