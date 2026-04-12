◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）

巨人の吉川尚輝内野手が１２日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦に「３番・二塁」で先発出場。実戦復帰後初安打をマークし、守備もこなした。「守備の確認とかいろんな動作の確認ができたのが一番。（打球が）飛んできたし、フライも捕れたのでよかったです」と笑みを浮かべた。

吉川の名前がコールされると球場は大歓声に包まれ、応援歌を歌う少年少女たちも見られた。そんな中、初回に迎えた第１打席。ＤｅＮＡの先発・入江を相手に二ゴロに倒れたが、一塁までしっかりと駆け抜けた。

２回の守備では２死一塁で迎えた８番・加藤の二ゴロを華麗にさばき、守備面でもしっかりと動きを確認。すると１―０で迎えた３回の第２打席では、入江の変化球を捉えて中前安打をマークした。「今日は日曜日ですし、子供の声も打席に入っている時に耳に入ってきて、そのおかげで打てたので、また頑張りたいと思います」と振り返った。

３―１で迎えた５回の第３打席は空振り三振。６回の守備からは二塁に小浜が入り、吉川はベンチへ下がった。

吉川は昨年１０月に両股関節を手術。リハビリを経て、５日の３軍の航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰した。しかし、３回無死一塁の守備で一塁にベースカバーに入り、送球を捕球した際、打者走者に左腕が持っていかれる形となり、左肩を押さえてしゃがみ込んだ。そのまま交代し球場施設でのアイシング後に病院へ向かっていた。

それでも７日から打撃練習を再開するなど順調に調整を行い、１週間ぶりに実戦出場となった。「やっぱり（実戦を）離れていたので、そこの感覚はゲームじゃないとできないと思うので。ボールの見え方であったり、そういうところはまだまだです」と語り、今後もトレーナーと話しながら調整を進めていく。