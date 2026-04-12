◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）

巨人の戸郷翔征投手が先発し、７回９１球を投げて４安打１失点で今季公式戦初勝利を挙げた。

戸郷はグラブを胸の前で構えてから両手を右肩方向へ持っていき、腕から始動する菅野式のフォームに今試合から変更。「（巡回投手コーチの）久保さんと一緒に取り組んでいる形の中で、いい形ができている。早めに横の形をつくって並進に入っていくのを今やっている。やってまだ１週間ちょっとぐらいですけど、自分の中で試合の中で思い通りの投球ができはじめているのはすごいプラスですし、もっと突き詰めてやっていきたいなと思います」と振り返った。

初回、先頭の成瀬に左中間への二塁打を浴びたが、２番・田内を右飛。続く３番・小田のライナー性の当たりを一塁手・三塚が飛びついてアウトにする好捕。４番・井上は中飛に打ち取った。

１―０の２回は味方のエラーも絡んで走者を出したが、無失点に抑えた。３回は３者凡退。２―０とした４回は、この回の先頭・小田から見逃しでこの日初めての三振を奪ったが、４番・井上に死球。それでも後続を打ち取り無失点とした。

しかし３―１の５回に連打や死球で１死満塁。２番・田内に右翼への犠飛を浴びて１点を失った。それでも３番・小田を空振り三振に斬るなど最少失点で切り抜けた。

６回は、この日の最速１４９キロを計測。九鬼を見逃し三振に抑えるなど３人でテンポよく片付けた。３―１の７回も続投。先頭を安打で出したが併殺打に打ち取るなど無失点に抑えた。

戸郷はキャンプから状態が上向かず、開幕２軍スタート。前回５日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（ジャイアンツタウン）では５回９５球を投げ、１０安打７失点、２奪三振だったが、この日はしっかりと試合を作り上げた。「低めの真っすぐが今日の課題の中で、出力だけ高めにいこうと、あとは甲斐さんがカーブを多めに、見せる球は甲斐さんからの要求があったのでそれに対してはいい応え方ができたのかなと思います」と手応えを感じた。