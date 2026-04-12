「勝てないチームの典型」“５連敗”浦和レッズの問題を端的に言い表した柴戸「一番ハマってはいけないシチュエーション」
「ああいう失点が勝てないチームの典型」
浦和レッズが陥っている問題を、柴戸海は端的に言い表した。
2026年４月12日の東京ヴェルディ戦、浦和は46分に素晴らしいカウンターから先制しながらも70分過ぎに与えたPKで失点。結果、１−１で突入したPK戦で敗れて５連敗となった。
この日の浦和は決して悪い出来ではなかった。試合序盤からボールを握る時間帯が多く、最高の崩しからリードを奪った。その後もゲームをコントロールしたが、それでも白星を掴めない。
悪くないけど勝てない──。これは、柴戸の言葉を借りれば「ハマってはいけないシチュエーション」。実際、10試合を消化したJ１百年構想リーグで６位と低迷しており、肝心の結果が出ていないのだ。
東京V戦に限れば、勝てなかった一因は「２点目を取れなかったこと」（渡邊凌磨）。
「２点目をどう奪うの？ １点リードした時の戦い方、引くのか、攻めるのか。僕は攻めに行きたかったし、そういう戦い方の部分。今日もチャンスがなかったわけではないし、そこを決め切るとか、そういうところです」
我慢の時なのか、変革が必要なのか。来たる26/27シーズンに向け、浦和はひとつターニングポイントを迎えているかもしれない。そんなことを感じさせる東京V戦でもあった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「今だったらもっと化け物に」──森保ジャパンでも共存可能？ 中田英寿という“終わらない夢”
浦和レッズが陥っている問題を、柴戸海は端的に言い表した。
2026年４月12日の東京ヴェルディ戦、浦和は46分に素晴らしいカウンターから先制しながらも70分過ぎに与えたPKで失点。結果、１−１で突入したPK戦で敗れて５連敗となった。
この日の浦和は決して悪い出来ではなかった。試合序盤からボールを握る時間帯が多く、最高の崩しからリードを奪った。その後もゲームをコントロールしたが、それでも白星を掴めない。
東京V戦に限れば、勝てなかった一因は「２点目を取れなかったこと」（渡邊凌磨）。
「２点目をどう奪うの？ １点リードした時の戦い方、引くのか、攻めるのか。僕は攻めに行きたかったし、そういう戦い方の部分。今日もチャンスがなかったわけではないし、そこを決め切るとか、そういうところです」
我慢の時なのか、変革が必要なのか。来たる26/27シーズンに向け、浦和はひとつターニングポイントを迎えているかもしれない。そんなことを感じさせる東京V戦でもあった。
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