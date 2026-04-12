札幌出身シンガー・YUSII（ユーシ）の1st EP『Quiet Fire』発売決定！ちゃんみなやBE:FIRSTなどを手がける、Ryosuke “Dr.R” Sakaiがプロデュース

写真：1st EP『Quiet Fire』ジャケット写真

2025年よりあらたな名義で活動をスタートさせた、札幌出身シンガー・YUSII（読み：ユーシ）。オルタナティブR&B、ヒップホップをルーツに、静けさの中にあるリアルな感情を描き続けるYUSIIが、1st EP『Quiet Fire』（読み：クワイエット・ファイア）を4月29日にリリースする。

■誰もが抱える感情を、繊細な言葉と歌声で丁寧に描き出す全7曲

本作のタイトル“Quiet Fire＝静かな火”には、“胸の奥に秘めた、消えることのない情熱”という意味が込められている。

収録曲には、自身の髪にバリカンを当てたミュージックビデオでも話題を呼び、YUSIIとして初のリリース作品となった「OMOKAGE」のほか、ドラマ『夫の家庭を壊すまで』主題歌として注目を集め、ざきのすけ。とYUSIIを繋ぐ楽曲「DOWN UNDER」のあらたなバージョンなどを収録。

全7曲を通して、誰にも言えない孤独や痛み、忘れられない記憶といった、誰もが抱える感情を、繊細な言葉と歌声で丁寧に描き出している。洗練されたサウンドの奥にある静かな熱量と、都市の夜を思わせる空気感。YUSIIの知的でミステリアスな世界観が、まるでひとつの物語のように聴き手の心に寄り添う作品に仕上がった。

同作のプロデュースは、ちゃんみなやBE:FIRSTなどを手がけ、国内外で活躍する音楽プロデューサーのRyosuke “Dr.R” Sakai。 洗練されたサウンドプロダクションが、YUSIIの持つ静かで深い表現をより美しく際立たせている。

さらに、EP収録曲「PADDLE」が4月22日に先行配信されることも決定。あわせて、YUSIIオフィシャルYouTubeチャンネルにて、同楽曲のミュージックビデオが公開される。

『Quiet Fire』を通して描かれる、 美しく静かで深い音楽世界にぜひ触れてほしい。

■YUSII「僕自身の内なる情熱が、多分に反映されている」

■リリース情報

2026.4.29 ON SALE

EP『Quiet Fire』

【収録曲】

01.OMOKAGE

02.PADDLE

03.The Way You Light

04.TARAREBA

05.GNOME

06.DOWN UNDER

07.All I Need

『Quiet Fire』楽曲リンク

https://yusii.lnk.to/QuietFire

■関連リンク

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