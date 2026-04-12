本日4月12日（日）日本テレビ系で放送した「ザ！鉄腕！DASH!!」にて、城島茂が掲げる「島に城を建てる」という夢の新プロジェクトの始動を発表。さらに、新たな拠点となる無人島の名前を視聴者から募集！DASH新章が動き出す。

「ザ！鉄腕！DASH!!」では、いままで開拓してきたDASH島に加え、新たな無人島を開拓する「夢の2拠点開拓計画」がスタート。城島が掲げる「新たな島に、城を建てる」という壮大な夢の実現に向け、新ビッグプロジェクトが始動した。この日の番組の最後には、新天地となる無人島の“名前を視聴者から募集する”ことを発表。「長年視聴者と共に歩んできた鉄腕DASHだからこそ、新たな島の名前は視聴者の皆さんと一緒に考えたい」と城島。

新たな無人島の名前は、番組公式X及びホームページを通じて募集中。投稿のキーワードは「#絶賛BOSH島」。「BOSH」＝「募集」とかけた、城島リーダーならではのネーミングタグだ。募集受付は4月19日（日）よる7時まで。

番組公式X：@tetsuwan_DASH

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/dash/

視聴者とともに島の歴史を作る、新たな「ザ！鉄腕！DASH!!」の物語が幕を開ける。果たして新たな島の名前は一体何になるのか、そしてその島には、どんな城が建つのか――。DASH新章の行方にぜひご注目！