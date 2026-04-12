Orangestar、新曲「Petals」アニメーションをWIT STUDIOが手がけたMV公開

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音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「Petals」のMVが公開された。本作はTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌となっている。

■MVの監督は作品本編でビジュアル開発・イメージボードを担当する久保雄太郎と米谷聡美

本MVはTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』を制作しているWIT STUDIOが手掛けており、監督は作品本編でビジュアル開発・イメージボードを担当する久保雄太郎と米谷聡美が務めた。映像では桜の開花とともに春が訪れるその瞬間の描写が強い印象を残す仕上がりになっている。

また、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のエンディング主題歌「花筏」は4月19日(日)に配信される予定となっている。

■リリース情報

2026.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Petals」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「Petals / 花筏」

2026.07.01 ON SALE

LP「Petals / 花筏」

■番組情報

TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』

原作：暁 佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：スオウ

監督：山本 健

アニメーション制作：WIT STUDIO

(C)暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

■関連リンク

TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』番組サイト

https://4seasons-anime.com

Orangestar OFFICIAL X

https://x.com/MikanseiP

■【画像】TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』キービジュアル

■【画像】歌唱担当：夏背アーティスト写真

■【画像】「Petals」ジャケット写真＆「Petals」MVサムネイル画像