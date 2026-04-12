NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』で4月から新MCに就任した虹咲カリナ。この春、高校を卒業したばかりの彼女が抱える、夢と希望ーー。

「本当にこの1年で人生が変わりました。じつは、中学生のころに美術の先生に憧れていたこともあったんです。授業も真面目に受けていて、デッサンとかクロッキーも毎日描いていましたが、中2の終わりくらいにTikTokを始めて、それから別の選択肢も考えるようになりました。最近いちばん嬉しかったのが、学校でふだん話していた友達から『応援してるから頑張ってね』っていう長文のLINEが来たこと。グッとくるものがありました。『私が頑張ってる姿を見て、自分も頑張れる』って言ってくれて。そういうふうに思ってもらえる存在になれているのかなって嬉しくなりました」

高校卒業を機に上京を果たし、初めての一人暮らしにも挑戦する。

「料理が好きなんですけど、一人暮らしなら毎日自分の好きなものを作れるわけじゃないですか。それも楽しみだし、初めての街を一人で歩いたりするのもワクワクしますね。でも、地元も大好きなので、たぶんホームシックにはなると思います。名古屋は近いし、みんな遊びに来てくれるって言ってるから、新生活が今から楽しみです」

にじさきかりな

18歳 2008年1月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月から、NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

※FLASHデジタル写真集 虹咲カリナ『Emerge』（光文社）が各電子書店で発売中

写真・千葉タイチ

スタイリスト・八杉直美

ヘアメイク・吉田美幸