新たな計画が動き出していた。「夢を叶えるために新たな島に向かうぞ！」この日、男たちはついにDASH島を飛び出し、近くの港まで船を運び、もう一つの島へ船を走らせていた！

324日かけ手に入れた、全て手作りの船で長距離航海が可能に。そこで、現在のDASH島を拠点にし、新たな島と合わせ、二拠点開拓を目指す！

一行が初上陸したのは、「陸地の面積デカい気がする」「ジュラシックパーク感ありません？」「DASH島にはないものがある」未知の無人島。

すると、草木を分け入った先に「中入るとこんだけ平地がある」「DASH島だとこのくらいの広さの場所はない」「ここだったら色々できる」

大小2つの島からなるDASH島は、石の浜に囲まれ、平坦な地はほとんどなかったが、城島が開拓の候補地に選んだこの無人島は、上陸した砂浜から60m進んだ場所に、バスケットコート5面分の広大な平地が。

そして、この場所を見た城島、叶えたい夢が。「一国一城の主になりたい。城を建てる！」

30年、さまざまなものを作り続けた男が、「城島」という名前に生まれたからには、最後に叶えたい夢、築城の夢。強いて言うならば、その名も「“城島城"！」

壮大な築城計画に、慎太郎・郄地の後輩2人も興奮気味だが、まだ全貌のわからない未踏の地。まずはこの島を知るところから。

手始めに初上陸した砂浜で、DASH島で恒例の漂着物探しを新しい島でも。定番の謎の小瓶で悶絶しつつ、その脇には「何これ、地球外生命体感ありません？」「植物っぽいよ」

調べてみると、水面に浮かぶ水草の一種・ヒシの実が乾燥したもの。

湖など淡水に生える水生植物で、殻の中の白い実は栗のような味で食べられる。

つまり、この島のどこかに自生していれば今後の開拓の貴重なエネルギー源に。

続いて、草木が生い茂る平地エリアを調査。「結構、瓦が落ちてますね」「ちょっとここ基礎っぽくなってません？」大量の瓦に基礎の石積み。建物の跡のようにも見える。

さらにその近く、上陸した砂浜から40mの位置に古びた小屋がポツンと。

中を確認してみると、当時の住民が使っていたであろう道具が。農具小屋だったのか？

と、「蜂の巣！うわあ、蜂」いたのは、DASH島にも生息していたキアシナガバチ。スズメバチに匹敵するほど凶暴で、強い毒を持つ危険なやつだが、冬のこの時期は「動きが鈍いね」ほとんど人を襲うこともなく、木や建物の隙間などで身を寄せ合って越冬する。

調査開始から60分。小屋の脇に「井戸だ！」水が確保できれば、城造りにも大いに役立つ。DASH島の森にあった、長年使われていなかった古井戸は、浮遊物が多く、明らかに飲める水ではなかったが、ここの水は「汲み上げてない割には(水質)綺麗な方かな」

砂浜付近の平地には、かつての住民の痕跡が多数。そこから、広がる森の中へ。そこで郄地が見つけたのは「うえ…間違いなく草食系の動物のう◯ち」

平地の先に広がっていた竹林を抜けると、さらなる大発見が！「リーダー、池です！」森の中に、ひっそりと。「天然の池っぽいですよね」

6年前、養殖計画で使ったDASH島の巨大なため池は、周りをコンクリートの壁で覆われ、かつての島民が農業用で作ったと思われる。

ここの池は全長およそ30m。コンクリートらしき壁は見当たらないが、穴を掘り、人工的に作ったのか？自然にできたものなのか？

となれば、気になるのが「淡水か海水か」そんな時は、「振って泡が立ったら海水、立たなかったら淡水」プランクトンなどが溶け込んだ海水を振ると泡が残りやすく、淡水は残りにくい。

この池の水は、「(振ってみて)海水と一緒(泡立つ)やな…」だが、「流れがないからバクテリアが繁殖してるのかも」城島の経験から、おそらく淡水と予想。

それは今後、調べるとして、もう一つ気になるのが「水中に何か(生き物が)いるかどうか」

そのやり方が、「ロープ渡して」それはDASH島で6年前も。城島考案、対岸にロープを張り、簡易的な筏に乗って行った調査方法。

「小石に細いヒモを巻きつけて(対岸に)投げて、ヒモに太いロープを結んで引っ張っていけば」

投げるのは、慎太郎と郄地が所属するSixTONESメンバー・田中樹と同じ名前のスタッフ田中樹里。3歳から野球一筋。高校時代はピッチャー。「最速142km/hです」

その後ろでは、角度によっては大谷翔平似と評判のスタッフ山口が、石に結んだヒモが絡まぬようフォロー。最強のコンビで投げられた石は、見事対岸にどストライク。

池を渡した太いロープを両側の木に固定したら、この島にあるものを活用して手早く作った筏にリーダーが乗り、ロープを伝いながら網で水中の生物を探る。

深さは、およそ170cm。「水質調査、底の泥調査、生き物調査」落ちないように、ロープを辿りながら池の底を掬ってみたが「(網に)生き物いないね、ゴミが入ってるくらい」

とはいえ、「(池は)お城の裏手にあたるのか」「この水で養殖とか？」

「向こうに畑作るんやったら、農業用水とか」使い道は多様。

上陸から半日。大きな発見はあったものの、未だ島の2〜3%しか調査が進んでいない。

そこで、城島と郄地は山、慎太郎は海と二手に分かれて探索することに。

慎太郎は船に乗り込み、「ここの岩場めちゃくちゃ気になってて」最初に上陸した砂浜の脇にある岩礁地帯。上陸直後から目をつけていた。

「潮の流れが緩やかになる場所があったり、生き物がたくさんいそう」と、「やばい！右前に岩がある！危ない危ない、これは見えない」

海の中には見えづらい岩が。当たれば座礁、船も破損する。そこで、船首に立つ、スタッフ田中と連携し、サバニの幅ギリギリの岩の隙間を狙って、無事通過。

そして、岩場で見つけたのは「この量すごいわ！この島にもやっぱりありますね。一個がデカくない？」エビやカニと同じ甲殻類、DASH島にもいるカメノテ。

付け根の筋肉質な部分が食用で、エビと貝を合わせたような濃厚な旨味。さらに、「めっちゃいるな。ウニの休憩所なのかもしれないね」ムラサキウニも大量に。

一方、山調査の2人は池からさらに上に登り、「すげえ、何これ！地割れみたいな穴」そんな穴が幾つも。「ちょっと土が盛ってたりするとスズメバチの巣の場合がある」

確かに、世界最大で最強のスズメバチ・オオスズメバチは、外敵から身を守るため、その多くは土の中に巣を作る。そのため、入り口付近に掘られた土の跡が。

細心の注意を払いながら、手で中を探ってみると、「小動物のう◯ちがあります」

「ここは小動物にとって楽園なのかも」

池から登り始めて、およそ10分。おそらく島の中心部の山頂に。「波の音が聞こえる」と、その先に「ビーチだ！プライベートビーチですよここ」

平地から池を超えまっすぐ進んだ先に、全長65m、もう一つ砂浜が。と、そこに佇んでいたのは「なんか石像がありますよ」「ちゃんとここに祀ってるんやね」

海辺の石像は、航海安全や大漁祈願など、海とともに生きる人々の守り神としての役割を担っている。

上陸した東側、その反対の西側。これでこの島に2つの砂浜があることは分かった。とはいえ、島の全貌はまだまだ謎。先に、決めなくてはならないことが。

3人が島の空撮を見ながら、意見を出し合っていたのは「クリオネに見えません？クリオネ島とか」「二人前ジャンボ餃子島」「こう見たらペンギンっぽい。ペンギン島は？」

そう、この島にはまだ名前がない。そこで、「みんなで作るDASHだから、みんなからアイデアを募る」この島の名前は、視聴者の皆様から大募集！

「今は募集島やね」「いいね、BOSH(募集)島」「日曜よる7時は絶賛BOSH(募集)島！」