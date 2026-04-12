4月1日に20歳の誕生日を迎えたばかりの松島かのん。2nd写真集には、10代から20代への変化が収められている。

「1st写真集のときは、髪も短めで笑顔が中心だったので、今回は髪を少し伸ばして表情も笑ったり、すましてみせたりいろいろと挑戦しました」

高校生の頃は「すまし顔が少し苦手ですぐに笑顔になっていた」という彼女。日々、変わり続けていく中で、変わらないものもある。出身地である愛媛への愛だ。

「愛媛の有名なお菓子や場所などを、『#伊予弁が可愛すぎるまつしま』というハッシュタグをつけてSNSで投稿しているので、愛媛のオススメを知りたい方はチェックして欲しいです！」

広がっていく表現力と変わらない地元愛。次はどんな表情を見せてくれるだろう？

まつしまかのん

20歳 2006年4月1日生まれ ?愛媛県出身 ?T162・B78W58H83 2022年「制コレ22」で準グランプリを受賞。以降グラビアにとどまらず、アイドルとしても活動。そのほか最新情報は、公式X（@MatsushimaKanon）にて

※松島かのん写真集『Surprise!』はワニブックスより発売中

写真・中山雅文