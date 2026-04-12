お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（土曜深夜2・30）に出演し、半年前までもめていたという人気お笑い芸人を実名告白した。

この日は「ウエストランド」井口浩之、「鬼越トマホーク」ら、毒舌芸人たちが一堂に会した。毒舌にはリスクが伴うため、鬼越の良ちゃんは「ギャラを上げて欲しいですよね。悪口の」と提案。久保田も「メンタル料みたいなのね」と続いた。

そんな中、久保田は爆弾級のネタを投下した。「この番組のことを考えて、5万円でいいです」という価値だという。「実は半年ぐらい前まで、もめていた方がいらっしゃって。それは誰かっていうと…すみません、ちょっと結構、絡みある方なんですけど、あの名倉さんなんですけど」。お笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤だったという。

名倉とは、テレビ東京の深夜番組「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」で、たびたび共演がある。「毎回出た時に“何やねん！”とか、“おもんないねん”とかあるんすよ、むちゃくちゃ」。ジョークを言うたびに、名倉からキツい指摘を受けていたことを明かした。

ある日の収録は、セクシー女優をゲストに呼んでのトークだった。「次長課長」河本準一のボケに、久保田がツッコミを入れたところ、また割り込んできたのが名倉だったという。「立ち上がって“お前、何それ？何がおもろいねん”って」。すねた久保田はその後、猫背の状態でしばらく黙っていたという。すると、そんな態度にもツッコミが。「しゃべらんのも気に入らなかったんでしょう。セクシー女優さんと話をしている時に、急に“何やねん！その姿勢、お前！”って言ってきたんですよ。今？俺？何で？」と振り返った。

その後、久保田は番組出演を自らNGにしたが、スタッフからの誘いでYouTube動画に参加することに。ここで、出演できなくなった芸人に代わり、久保田が予定していなかった動画にも出ることになったという。しかし、予想外の展開だっただけに、台本は頭に入っておらず、名倉からまたしてもダメ出しが。「“お前、頭たたき入れてこいや！見たことないわ、こんなMC！”って、ボロクソ言われて。それで腹立って言いまくった」。犬猿の仲になってしまったという。

ところが後日、スタッフを通じて名倉から謝罪の申し出があったという。拒否したものの、名倉は久保田の元へ。「ごめんな、ホンマごめん。俺も愛情…手塩にかけてやったつもりだったけど、お前にはそういうふうに見えたんかなって」。名倉にとって、久保田へのつっかかりは、愛あるいじりのつもりだったという。

「許すかどうかは今後、自分で考えていきますわ」と、返答を保留したという久保田。立ち上がると、名倉に呼び止められて「お茶、飲んでいき」と、お茶を渡されたという。

しかし収録が終わり、楽屋に戻ると、驚きの事実が判明したという。「楽屋にお茶が2本なくて。俺のお茶をあいつは渡してきて、マネジャーのお茶をあいつは持って帰ったんだよ！」。この日一番のテンションで、怒りを口にする久保田に、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「一番怒るのはそこじゃない」とツッコミ。「今のネタは200円、あげよう」とオチを付けていた。