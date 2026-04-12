3冠ロード初戦「第86回皐月賞」（G1、中山2000メートル）は19日、中山競馬場で行われる。多様なステップの勝ち馬が集まり、大混戦模様だ。

主役は昨年の朝日杯FS優勝馬カヴァレリッツォ。早くから皐月賞直行で照準を絞ってきた。朝日杯FSで負かしたダイヤモンドノット、リアライスシリウスが重賞を勝ち、レベルの高さは明白。血統的に父サートゥルナーリア、母父ハーツクライなら、初めての2000メートルも問題ない。中山向きの機動力を備え、まずは1冠を奪取する。

ライバルは皐月賞と同舞台の京成杯を制したグリーンエナジー。2走前の東京未勝利戦が上がり3F32秒9、前走・京成杯も同33秒8とメンバー最速の決め手で突破。瞬発力勝負なら絶対の自信を持っている。

暮れのホープフルSを制したロブチェンもV候補。今年初戦の共同通信杯（3着）は切れ負けしたが、パワーと持続力が生きる中山なら本領発揮だろう。共同通信杯を快勝したリアライズシリウスは全3勝が左回りだが、右回り対応なら侮れない底力がある。トライアルの弥生賞ディープインパクト記念を制したバステール、昨秋東京スポーツ杯2歳S優勝が見事だったパントルナイーフなど優勝候補はめじろ押しで、白熱したレースになりそうだ。