「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）

ヤクルト先発の高梨裕稔投手が７回１安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。

立ち上がりから巨人打線に的を絞らせず、打者が２巡した六回を終えても１人の走者も出さない快投。七回１死で中山に中前打を浴びて、完全試合が阻止されると、マウンド上で苦笑いを浮かべた。

それでもこの回は後続を断ってガッツポーズ。２番手の増居にマウンドを譲った。

試合後、ヒーローインタビューで高梨は「どの球種もしっかり使えたので、そこは良かったのかな」と自身の投球を分析。完全試合への意識はあったかと問われると「周りの人が話しかけてこなくなったんで。逆に僕はずっと意識してやってました。五回くらいからずっと意識してやってました」と振り返った。

ヒットを打たれた後の笑みについては「いつか打たれるかなと思ってたので。苦笑いというか、そんな感じでした」と説明。惜しくも快挙達成はならず７回無失点、８５球での降板となったが「本当にいいピッチングができたと思うので。チームが勝ちましたし、それが一番なので本当によかったと思います」と胸を張った。