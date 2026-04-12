《新作》苺ピンクに一目惚れ♡【ローソン】の「華やかスイーツ」

【ローソン】では、専門店とコラボした「いちごスイーツ」を販売中。3/10・17・24と3週連続で新商品が登場しています。今回は、スイーツマニアがおすすめする商品をピックアップ。ローソンの定番スイーツにいちごをプラスした限定品もあるので、ぜひチェックしてみて。

本格クオリティのいちごタルト

いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「いちごのフロマージュタルト」。タルト生地に、いちごのベイクドチーズケーキ、いちごジャム、チーズホイップ、いちごクリームをあわせたスイーツです。@oyatsu_panponさんによると「最後までバランスよく食べられる」とのことなので、ちょっぴりぜいたくないちごスイーツを食べたい人は、試してみる価値ありです。価格は\346（税込）。

パリパリ × ふんわり ドーム型スイーツ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「甘酸っぱいいちごソースが抜群に美味しい」と絶賛する「ショコラドーム いちご」。スポンジの上にいちごジュレ入りのクリームを重ね、いちごチョコレートでコーティングしたドーム型スイーツです。いろいろな味・食感が楽しめて最後まで飽きずに食べられそうです。価格は\322（税込）。

いちご好きのためのシュークリーム

いつものシュークリームとはひと味違ったものが食べたいときは「いちごのクッキーシュー」がおすすめです。@sujiemonさんによると、ゴツゴツとした見た目のシュー皮の表面は「ザクザク食感の堅クッキー生地」だとか。中にはいちごソースがアクセントになる、北海道産生クリームと練乳ミルククリームがたっぷりと詰まっています。\265（税込）で買えるので、いちご好きはぜひ食べてみて。

いちごがアクセントになった看板スイーツ

ローソンの看板商品とも言える「プレミアムロールケーキ」もICHIBIKOとコラボ！ いちごソース入りのマスカルポーネクリームを包んだ「いちごのロールケーキ」です。@sujiemonさんいわく、いちごソースは「酸味強め」で「爽やかな味わい」に仕上がっているそう。\286（税込）で買えるので、頑張った日のごほうびスイーツにいかが？

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A