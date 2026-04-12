◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。

第４試合終了後に元プロレスリング・ノアに所属し覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇がリングに上がり５・１７大田区総合体育館大会で再デビューすることを発表した。マイクを持った矢野は「全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！」とあいさつするとホールは大きな拍手と喚声に包まれた。

矢野は、２０００年８月１０日生まれの２５歳。身長１６６センチ、体重７５キロの男は、１９年３月にノアに入門し２０年１０月２８日に後楽園でデビューしたが２３年６月１日にノアを解雇。その後、単身メキシコへ渡りＫＵＲＡＭＡへ変身。昨年大みそかの代々木第二体育館大会から王道マットに参戦。今年１・３後楽園大会では、当時、世界ジュニア王者だった青柳亮生に挑戦し敗れた。この試合中に自らマスクを脱ぎ正体を明かしていた。その後、１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー２０２６」で練習生として全日本プロレスに入団したことを発表していた。