柴犬さんのジワジワくる姿がSNSで大きな反響を集めています。偶然が重なっただけなのに、なぜこんなにも面白いのか…！？思わずツッコミたくなる光景は20.8万回再生を突破し「容疑者イッヌｗｗ」「なぜそこに(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を連れてドライブ→買い物のため車を離れたら、運転席にいて…ジワジワくる『まさかの光景』】

運転席のドアを開けると…！？

TikTokアカウント「oyakoshibabiyori」に投稿されたのは、柴犬の女の子「なっとう」ちゃんの車内でのあるお姿。ちょっとした買い物のため車を離れ、すぐに戻ってきた飼い主さん。『ただいま～』と運転席のドアを開けると、シートに横たわるなっとうちゃんの姿が…！

まぁるい背中を向け、手足を伸ばしたなっとうちゃんは運転席にぴったり収まっていたそう。あまりにも落ち着き払った姿は『最初からそこにいた？』と錯覚してしまうほど、自然な光景だったといいます。

「容疑者！？」わんこのジワる姿とは…

衝撃的な光景に苦笑いしながらも、運転席を離れてもらおうと背中をトントンした飼い主さん。振り向いたなっとうちゃん、無表情で「あ、おかえり」となんとも塩対応だったとか。柴犬さんらしい反応には思わず笑ってしまいます。

飼い主さんにお願いされて、すこーし動いたなっとうちゃん。すると、お顔がちょうどハンドルに隠れ、目元だけが見えない絶妙なポジションに…！まさにテレビ番組などでよく見る『目にモザイクがかかっている状態』になってしまったそう。

見れば見るほどジワジワと笑いが込み上げるなっとうちゃんの姿には『容疑者犬ｗｗ』『モザイク！』とのコメントが相次いで寄せられるほど。堂々と貫禄たっぷりのお姿も笑いに拍車をかけていたといいます。

可愛すぎて逮捕案件♡

その後は何事もなかったように、するりと助手席へと戻ったなっとうちゃん。飼い主さんの匂いが残る運転席で、ただ飼い主さんの帰りを待っていただけのはずですが…偶然が重なるとこんなにも笑いが生まれるとは驚きです。

意図せず『容疑者』となってしまったなっとうちゃん。むしろ可愛すぎて逮捕案件となってしまいますね♡

ジワジワと面白さが増すなっとうちゃんの姿には「ギャグセンス高い(笑)」「運転してくれるのかな？」「目隠しかわいい♡」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「oyakoshibabiyori」には、飼い主さんがなっとうちゃんとその子どもたちの微笑ましい日々を紹介しています。お母さん犬として奮闘するなっとうちゃんもぜひご覧ください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oyakoshibabiyori」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております