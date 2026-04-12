NASA「皆がいつも尋ねるので…」

アメリカ航空宇宙局（NASA）の公式Xは2026年4月4日、宇宙船のトイレがどのようになっているかを解説しました。

【動画】あ、輝いてる〜！ これが、宇宙船から排出されるブツです！

NASAは「皆がいつも尋ねるので…」と、アルテミスII計画で月の裏側を飛行した宇宙船「オリオン」の船内動画を投稿。その動画では、船外が見える窓からキラキラと光る物質をオリオンが通り過ぎていました。

この映像に関しNASAは「オリオン宇宙船搭載の汎用廃棄物管理システムは、微小重力用に設計されたコンパクトな5立方フィートのトイレです。固形廃棄物は臭気制御されたキャニスターに保管され、事前処理された尿は毎日船外に排出されます」と説明しています。

この動画投稿に関して、日本人宇宙飛行士である大西卓哉さんが公式Xで補足しており、「この動画、宇宙飛行のリアルって感じで好きなのですが、オリオン宇宙船の窓の外をキラキラと流れ去っていく光の粒は“pre-treated urine”、平たく言えばオシッコです。なかなかシュールな光景です」と説明しました。

さらに、国際宇宙ステーション（ISS）との違いについても、「長期滞在が前提のISSでは、大きくて複雑な水再生装置によって尿は飲料水にリサイクルされますが、短期フライトのオリオン宇宙船にはそんな大きな装置は搭載できませんし、重量の制約もあるので、トレードオフの結果、飲料水は全て持ち込みになっています」と述べています。

この説明を受け、大西さんのXでは「キラキラ光る お空の オシッコ スターリンクトレインみたいです」「このキラキラしたのはなんだろう？ と思ってましたが、おしっこでしたか」「尿でも船内から眺めるだけでしたら、氷の粒みたいでキラキラと輝いてキレイなものですね」といった反応が寄せられました。