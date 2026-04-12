モデルで女優の朝比奈彩（32）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。花粉症対策のために、ぬか漬けを始めるか迷っていることを明かした。

メークをしながら雑談する動画を公開。冒頭から「花粉症で肌荒れがひどい」と悩みを打ち明けた。

友人がぬか漬けなど腸活をして、花粉症の症状が出なかったことを紹介。「ぬか漬けって1日1回混ぜないといいぬかができないわけよ。今子供も子育ててるし、ぬか床を育てることって無理なわけよ」と手間に悩みつつも、「始めちゃいそうなわけよ」と心境の変化を明かした。

「やっぱ花粉症には腸活が結局いいみたいなの」とし、「これは私が聞いた情報なので全てうのみにしないでほしい」と続けた。

ぬか漬けの「ルーティン化」を進められたことも明かしつつ「そのルーティン化が難しいです」と本音を漏らした。それでも、「いいことしかないから今もう始めるか始めないかで迷ってて、Amazonのカートの中にぬか床と入れ物が入ってる状態のままで、今ステイしてんの、どうしようかなと思って」と始める寸前であることも告白。

視聴者に「誰かやんない?」と呼びかけつつ、「美しくいたいから、健康的に。だから、そういうところを考えた時にぬか漬けとか水を2リットル飲むとか、凄い大事になってくるんだよね」と腸活への思いを口にしていた。