◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。

第３試合のＢブロック公式戦でサイラスの欠場で緊急出場が決まった青柳優馬が関本大介と対戦した。

２０２２年大会以来、４年ぶりの優勝を目指す青柳優。１６年大会以来、１０年ぶりの制覇に挑む関本。共に２度目のＶをかけた開幕戦で序盤は、関本が恐竜パワーで圧倒。場外でのアルゼンチンバックブリーカーなどで青柳優を追い詰めた。

青柳優もドロップキック、エンドゲームで逆襲する白熱の攻防は、関本が場外へのトペスイシーダーを突き刺したが、そのまま場外フェンスへ額を打ち付け流血するアクシデントから一気にヒートアップした。

関本のラリアット、投げっぱなしジャーマンに青柳優は、逆さ押さえ込みなどの丸め込みで逆襲。さらに必殺のロックスターバスターで追い込むも関本が驚異の粘りでカウント２・９で返す。両雄が一歩も引かない攻防に格闘技の聖地「後楽園ホール」は、観客が足踏みし大興奮。最後は関本がビッグバン・カタストロフィで青柳優を沈め白星発進を決めた。

敗れた青柳優は無言でホールを去った。バックステージで関本は、額から流血し「開幕戦、いいスタート切れたぁ…ヨッシャ」とほほ笑んだ。さらに「青柳、昔と今と全然違うな。恐ろしいよ。青柳優馬、恐ろしいレスラーだ。何回でもやってやる」と再戦を予告した。関本の次戦は、４・１８名古屋金城ふ頭アリーナ メインアリーナ大会で鈴木秀樹と対戦する。

今年のＣＣの出場選手と試合形式などは以下の通り。

《Ａブロック》

斉藤レイ

宮原健斗

潮粼豪

安齊勇馬

羆嵐

真霜拳號

タロース

オデッセイ

《Ｂブロック》

鈴木秀樹

綾部蓮

斉藤ジュン

本田竜輝

関本大介

菊田円

ザイオン

青柳優馬

試合形式と得点方法は、全１６名参加、Ａブロック８名、Ｂブロック８名の２ブロック制による総当たりリーグ戦を４月１２日後楽園大会〜５月５日後楽園大会の全９大会で行い、５月１７日大田区大会において、優勝決定トーナメント戦を行う。

公式戦は全てＰＷＦルールによるシングルマッチ３０分１本勝負。優勝決定トーナメント戦は時間無制限１本勝負で勝ち＝２点、負け＝０点、時間切れ引分け＝１点 両者反則・両者リングアウト・無効試合＝０点となり、Ａブロック、Ｂブロックともに５・５後楽園大会で最終公式戦を行う。優勝決定戦は、５・１７大田区総合体育館大会でＡブロック１位とＢブロック２位が、Ａブロック２位とＢブロック１位が時間無制限１本勝負を行い、同日にそれぞれの勝者による優勝決定戦を時間無制限１本勝負で行う。（各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定。直接対決の結果が引き分けもしくは３名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う）