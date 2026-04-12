COCO DEAL×なごみの春スタイル♡A QUIET BLOOM全LOOK紹介

やわらかな春の空気にぴったりの新コレクションが登場♡COCO DEALから公開された「A QUIET BLOOM」は、静かに咲く花のような美しさをテーマにしたスタイルが魅力です。日常に溶け込みながらも自分らしさを引き立ててくれるデザインで、今季のおしゃれがもっと楽しくなる予感。心がときめく春コーデをチェックしてみてください♪

主役ワンピースで魅せる♡

Style01のワンピース（17,600円税込）は、1枚でコーデが完成する主役アイテム。

Style02ではカーディガン（9,350円税込）とワンピース（14,850円税込）の組み合わせで、軽やかさと女性らしさを両立。

シンプルながらもシルエットにこだわったデザインで、春らしい上品なスタイルを演出します。

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カジュアル＆きれいめバランス

Style03はトップス（8,800円税込）×パンツ（12,100円税込）で、抜け感のある大人カジュアルに。

Style04はニット（9,350円税込）×パンツ（14,850円税込）で、柔らかな雰囲気の洗練コーデ。

Style05はトップス（7,150円税込）×パンツ（13,200円税込）で、デイリーに取り入れやすいスタイルが完成します。

レイヤードで旬スタイル

Style06はジャケット（17,600円税込）×ビスチェ（7,150円税込）×スカート（13,750円税込）のレイヤードスタイル。

異なる素材やシルエットを重ねることで、こなれ感のある印象に。春の気温差にも対応できる、実用性とおしゃれを兼ね備えたコーデです。

春を楽しむ自分らしさ

COCO DEALの「A QUIET BLOOM」は、日常の中に自然と溶け込む美しさと、さりげない華やかさを叶えるコレクション♡着るだけで気分が上がるデザインは、春のスタイリングをより楽しくしてくれます。

自分らしいおしゃれを見つけて、心弾む季節を楽しんでみてください♪