春に行きたいと思う「岩手県の公園」ランキング！ 2位「北上市立公園展勝地」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岩手県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「約2kmの桜並木 × 鯉のぼり × 北上川の景観が圧倒的だから」（50代男性／広島県）
「川沿いに長く続く桜並木が圧巻だし、春にはさくら祭りが盛大に行われているから」（30代女性／石川県）
「満開時には桜のトンネルを歩くような体験ができる東北屈指の桜の名所なので」（50代男性／大阪府）
▼回答者コメント
「盛岡城の歴史を学びながら春にぜひ散策してみたい」（50代女性／神奈川県）
「お城の跡地などの歴史ある感じに興味が湧いたから」（20代女性／大阪府）
「桜の名所であり、思い出の場所でもあるから」（30代女性／群馬県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岩手県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：北上市立公園展勝地（北上市）／40票北上川の河畔に広がる「北上展勝地」は、みちのく三大桜名所の1つとして知られています。春には約2kmにわたる桜並木がトンネルのように続き、川沿いの開放的な景観と共に圧倒的な美しさを誇ります。観光遊覧船や、川をまたいで泳ぐ鮮やかな鯉のぼりなど、岩手の春を象徴する情緒豊かな風景を楽しめる名所です。
▼回答者コメント
「約2kmの桜並木 × 鯉のぼり × 北上川の景観が圧倒的だから」（50代男性／広島県）
「川沿いに長く続く桜並木が圧巻だし、春にはさくら祭りが盛大に行われているから」（30代女性／石川県）
「満開時には桜のトンネルを歩くような体験ができる東北屈指の桜の名所なので」（50代男性／大阪府）
1位：盛岡城跡公園（盛岡市）／97票盛岡藩主の居城跡を利用した風情あふれる公園です。石垣と桜のコントラストが美しく、春にはソメイヨシノやエドヒガンなど約200本の桜が咲き誇ります。市街地中心部にありながら、歴史の重みを感じさせる美しい景観と自然が調和しており、お花見と共に城下町の雰囲気をゆったりと味わえるスポットとして絶大な人気を集めています。
▼回答者コメント
「盛岡城の歴史を学びながら春にぜひ散策してみたい」（50代女性／神奈川県）
「お城の跡地などの歴史ある感じに興味が湧いたから」（20代女性／大阪府）
「桜の名所であり、思い出の場所でもあるから」（30代女性／群馬県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)